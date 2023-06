"Son cuatro Goliat y un David, pero al final triunfa la verdad", dice Cáceres sobre la interna en Diputados

El radical Sebastián Cáceres oficialmente es uno de los precandidatos a diputado provincial encabezando la lista "Futuro Radical", que participa dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

En ese marco, el dirigente analizó el desarrollo de la competencia electoral interna rumbo a la elección primaria de julio, y destacó que "las expectativas son buenas. Primero que nada, estamos muy contentos de poder ofrecerle a la ciudadanía una propuesta cien por ciento radical".

"Nuestra lista es la única en la categoría Diputados que está integrada por dirigentes que creen en los valores fundantes del radicalismo, que tratan de expresar eso en esta elección y vamos a tratar de llevar esa voz a la Legislatura de la provincia", agregó en diálogo con Sin Mordaza TV.

Además, recordó: "ya fui candidato anteriormente, estuve cerca, pero si no se pasan los pisos electorales, no quedas en la lista definitiva y no tenés posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados".

Interna en Unidos

Respecto a la interna partidaria, que lo enfrentan con las listas encabezadas por Dionisio Scarpin, José Corral, Clara García, Antonio Bonfatti, entre otros, Cáceres analizó que "algunos dicen que será una lucha contra molinos de viento, yo creo que se puede, creo que al final puede triunfar la verdad, lo que es mejor para los santafesinos".

"La lucha es como la de David contra Goliat, tenemos cuatro Goliat y quizás un David para agarrarse con los cuatro, pero bueno, creo que se puede construir desde el lugar en el que estamos", aseveró.

