Morena llevará a juicio a Jorge Rial en plena guerra

La guerra mediática que Morena Rial lanzó contra Jorge Rial, su papá, se trasladará en breve al plano judicial con una fuerte denuncia respecto de la internación psiquiátrica a la que se sometió en julio de 2018.

Según confirmó Alejandro Cipolla, abogado y amigo de More, llevarán al periodista a tribunales por la hospitalización contra la voluntad de la mujer de por entonces 19 años: "La semana que viene va a estar siendo presentado".

Consultado por Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) sobre si era "una denuncia directa contra Jorge Rial", el letrado fue categórico: "Sí".

Luego, aclaró que involucraría "a todos" los profesionales de la salud del Instituto de Neurociencias Buenos Aires que participaron en la internación forzosa de Morena en un psiquiátrico, del que salió de alta a tan solo una semana.

En ese entonces, More primero había sido internada de urgencia en el Sanatorio Finochietto tras un confuso episodio que le provocó un fuerte sangrado, y de ahí trasladada sin su consentimiento al neuropsiquiátrico.

De todas formas, Alejandro Cipolla no profundizó respecto de las denuncias que Morena Rial motorizaría contra Silvia D'Auro por violencia familiar cuando era niña: "Por ahora de este tema no puedo hablar mucho. Estuve enloquecido con la causa de L-Gante y no pude conversar con Morena".

Aunque no es la primera vez que Morena Rial le hace juicio a Jorge Rial, su padre.

Por ese mismo 2018, Morena estaba en pareja con Facundo Ambrosioni, con quien a poco de la externación quedaría embarazada de Francesco Benicio. Allí, Morena Rial había llevado a la Justicia a Jorge Rial porque había dejado de pasarle dinero en concepto de alimentos.

