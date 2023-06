No descartan que el plan de lucha de UTA se profundice la semana próxima

Este martes se concretó el paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego que el sector no lograra llegar a un acuerdo con los empresarios para la recomposición salarial.

Sergio Copello, secretario general del gremio en Rosario, reconoció que la situación es "muy conflictiva" y no descartó que la próxima semana se intensifique el plan de lucha.

"Hoy no se puede considerar ninguna oferta de aumento salarial. Los empresarios argumentaron que si no reciben financiamiento del Estado, no pueden afrontar incrementos en los sueldos. En ese sentido, la situación es muy complicada", destacó el titular de UTA Rosario.

Copello no dudó en afirmar que el segundo semestre de 2023 será muy difícil tanto para el transporte como para los empleados del sector. Argumentó que el clima electoral, la inflación y la economía están generando un aumento acelerado de los costos, lo que provoca que cualquier acuerdo salarial quede desactualizado en poco tiempo.

El líder de UTA recordó que se llevarán a cabo nuevas audiencias con los empresarios del sector los días miércoles y jueves para intentar resolver el conflicto. "Después evaluaremos cómo seguir con esta lucha, que seguramente continuará con otras medidas de fuerza. Estimo que el conflicto se agravará", subrayó.

