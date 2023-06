Lucca Bardelli habría revelado el motivo de su separación con Julieta Poggio

Desde que Julieta Poggio admitió en vivo que se había separado de Lucca Bardelli, los fans de la pareja Marculi (por Marcos Ginocchio), que fue furor dentro de la casa de Gran Hermano 2022, se volvieron locos con la posibilidad de que se tratara de una nueva chance para sus ídolos.

Sin embargo, ni Julieta ni Lucca salieron a aclarar cuál había sido el verdadero motivo de ruptura, aunque fuentes cercanas a la pareja y los medios en general atribuyeron el distanciamiento a la cantidad de compromisos laborales de la exhermanita.

Pero una nueva publicación en redes con un mensaje de decepción y desamor, a la que Lucca le dio like podría reavivar el conflicto. "No me gustan las mentiras y odio las excusas", decía el video. ¿Tendrá este gesto 2.0 algo que ver con su separación de Julieta?

Un tatuaje

Julieta Poggio, a poquitos días de haber confirmado su separación de Lucca Bardelli, pasó por el estudio de un tatuador y se animó a tatuarse una significativa frase en medio de su angustia por la ruptura.

"La vie est une", se tatuó en francés, frase que en castellano significa "la vida es una". "Por si en algún momento se me olvida", expresó junto al corazón con una curita, en señal de que está sanando. ¡Para toda la vida!

Fuente: Ciudad Magazine