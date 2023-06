Caso Diego Román: el pedido de justicia se extiende a los perros presos

El asesinato de Diego Román, el niño de 12 años de la comunidad Mocoví de Recreo, conmocionó a la región hace ya más de tres años. El caso fue muy comentado no sólo por la desaparición y muerte, sino con la brutalidad y ensañamiento que demostraron para con él. En la actualidad, el reclamo de justicia se une con el pedido de libertad a los perros que están acusados de haber cometido el crimen.

"Este caso es insólito, en Recreo hay perros presos, algo nunca escuchado. Van a ser casi cuatro años", comentó Elda Bonino, proteccionista de animales.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó un peritaje de toma de impresiones dentales para determinar la participación o no de los animales.

"Ese pedido fue solicitado por el MPA. Ya van a hacer cuatro años, el 4 de julio de 2019. Están queriendo la reconstrucción de una prueba que se solicitó en 2019 y ahora piden que se actualicen a través de la reconstrucción integral de la División Científica Forense de la Agencia de Investigación Criminal", explicó el abogado Dionisio Ayala, representante de la familia en la causa.

Dieguito era uno de los integrantes de la comunidad Mocoví de la ciudad de Recreo. Estaban jugando al fútbol el día 3 de julio de 2019. Desapareció ese día de la canchita y fue encontrado en el cañaveral del campo Antognazi, el 4 de julio a las 22:30. Según el informe médico forense del doctor Pimpinela tenía rasgos de un ataque al estilo de un cartel mafioso, de drogas. Diego, presentó mutilaciones, cortes de genitales y en todo el cuerpo. Fue torturado.

"Es ridículo lo que está pasando. El pedido de informe del fiscal son tres puntos, los elementos que permitan establecer o descartar correspondiencia entre lo hallado en el lugar y el cuerpo de la víctima. Pero nunca hubo allanamientos ni participación de los perros en el lugar donde encontraron el cuerpo. El segundo punto habla sobre una hipótesis más probable sobre el suceso de la muerte de Diego. Esto se está cerrando en cuanto a la calificación del homicidio doloso a la familia Reyes, por culpa de los perros. Por otro lado, están pidiendo información de interés general, esto cuatro años después", detalló en diálogo con Hugo Isaak.

Por su parte, Gabriela Salzman, integrante de ACCMA (Asociación contra la crueldad y el maltrato animal), afirmó que el caso es aberrante. "Un niño que no puede descansar y los animales que siguen siendo considerados cosas y pruebas, pero ellos tienen derechos. Queremos que haya justicia, que sean reintegrados a la familia Reyes. Esos perros son inocentes", replicó.

Para el abogado, "todo esto es un abuso de autoridad por parte del Ministerio Público de la Acusación. Pedimos la separación de los dos fiscales de homicidios. El fiscal regional Arietti y ahora Nessier, se negaron; también los hemos denunciado a ellos".

"Queremos derivar la investigación a otros factores, no a los perros, porque no tuvieron injerencia enfática en el momento de la muerte de Diego. No reunieron pruebas de que una jauría de perros haya estado circulando por la zona, las mismas personas que buscaron al niño no vieron perros".

"Los perros son inocentes, son sujetos de derechos, seres conscientes como niños. La calidad física y emocional de esos animales está hoy coartada por la justicia de Santa Fe que no puede actuar de esta manera. No se puede tener animales presos", dijo por úlimo Elda Bonino.

Escuchar también audio completo: