Rial demandará a Karina Mazzocco, Luis Ventura y América por "utilizar" a su hija

Recientemente, Jorge Rial advirtió que estaba preparando un "contragolpe" tras el escándalo con Morena Rial y finalmente salió a la luz que llevará a la Justicia a Karina Mazzocco, Luis Ventura, América TV y la productora Jotax, reveló Marina Calabró en Radio Mitre.

¿Qué pasó con Jorge Rial?

La periodista Marina Calabró contó en su columna en Lanata sin Filtro, que Jorge Rial demandará penalmente a Karina Mazzocco por "calumnias e injurias", mientras que al resto de los involucrados se le sumará una denuncia civil por "daños y perjuicios".

"Van a haber dos carátulas distintas: una por calumnias e injurias y otra por daños y perjuicios. El abogado Bernardo Beccar Varela se va a encargar de la parte civil y Gabriel Iezzi en la parte penal", contó la periodista y politóloga.

Leer también: Crecen los rumores de romance entre Morena Rial y Alejandro Cipolla

Y siguió: "Van a demandar a dos persona físicas y a dos empresas. La primera denunciada es Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde, donde Morena más estuvo. Karina va a tener únicamente una denuncia penal. Al resto, van a denunciarlas por las dos carátulas. Quien sigue en esta denuncia es la productora Jotax, la que terceriza el programa de Mazzocco. Tanto a Jotax como a América TV, la señal emisora. Y por último, a su ex fiel amigo, Luis Ventura. Se viene un Rial que va a contraatacar con todo".

Por último, Calabró explicó: "Lo que me decía uno de sus abogados es que no se descarta que Rial amplíe la denuncia y que caigan más nombres, van a estar investigando específicamente qué se dijo en cada programa y quién lo dijo. Y un textual que Rial le habría comunicado a sus abogados es que él quiere marcar un precedente de que no se puede utilizar a una chica que está emocionalmente inestables para tener rating de manera gratuita", detalló.

Fuente: Exitoina