Familiares de un joven desaparecido cortaron la ruta 168

Familiares y amigos de José Francioni cortaron este miércoles a las 19 la ruta 168. Reclaman celeridad en la búsqueda del hombre desaparecido el 15 de junio.

Sus familiares denuncian que no tienen resultados ni información sobre su búsqueda y por eso, solicitan la ayuda de la población. Lo último que saben es que iba a juntar “latitas” a la zona del Hipódromo.

Francioni padece epilepsia crónica. Tiene tez morena, ojos negros, cabellos negros, cortos y lacios, 1,75 de estatura y contextura robusta.

María Pérez Lindo, madre del desaparecido, afirmó que, desde el día que desapareció, "nadie me llamó, no tengo novedades de nada. Cuando cortamos en Gorriti y Aristóbulo me convocaron a una reunión y me dijeron que me iban a dar una audiencia con el fiscal y me iban a informar todos los días del trabajo que estaban haciendo. Nunca pasó eso", lamentó.