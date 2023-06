Newell's enfrenta a Audax Italiano con el objetivo de terminar como el mejor de todos los primeros

Este jueves a partir de las 19:00hs, Newell's recibirá a Audax Italiano en el Coloso Marcelo Bielsa por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina.

El equipo de Gabriel Heinze buscará conseguir un triunfo que le permita llegar a los 18 puntos y así posicionarse como el mejor de todos los primeros de la competencia. Por el momento, San Pablo es el que lidera con 16 unidades con una diferencia de gol de +13, en la que cabe aclarar que no recibió ningún gol en seis partidos. Por lo tanto, si la Lepra, que tiene 15 puntos con una diferencia de +7, quiere tener el privilegio de definir como local hasta una posible semifinal, está obligado a ganar.

En referencia al probable equipo, es evidente que Heinze nunca da indicios ni ratificaciones nominales, pero una de las certezas es que no podrá contar con Bruno Pittón porque llegó al límite de amarillas y posiblemente su reemplazante sería Ángelo Martino. Asimismo, el uruguayo Armando Méndez ingresaría al once titular en lugar de Jherson Mosquera, el cual no fue convocado.

Historial de Newell's frente a equipos chilenos en competencias internacionales

Victorias Newell's: 4

Victorias equipos chilenos: 1

Empates: 1

Último partido frente a Audax Italiano

Probables formaciones

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Carlos Labrín, Sebastián Pereira y Roberto Cereceda; Fernando Juárez, Marcelo Díaz, Gabriel Hachen y Gonzalo Ríos; Gonzalo Sosa y Luis Riveros. DT: Luca Marcogiuseppe