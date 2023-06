Aníbal Lotocki habló en Telenoche en medio de la internación de Silvina Luna

Aníbal Lotocki rompió el silencio en Telenoche (El Trece) en medio de la internación de Silvina Luna, quien pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 14 de junio.

El médico volvió a quedar en el foco las críticas tras la internación de Silvina Luna, a quien le colocó en 2011 microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), generándole una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda.

“No soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger. "Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico", indicó, e inmediatamente se desligó de cualquier responsabilidad en el cuadro que atraviesa la actriz: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”, tiró.

Leer también: Silvina Luna, en estado crítico: "Está luchado por su vida"

“He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, dijo el médico que sigue ejerciendo su profesión.

A mediados de mayo, el médico fue procesado sin prisión preventiva como autor del homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Zárate, quien fue su paciente en abril de 202. En febrero de 2022, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, cuyas víctimas fueron Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Estefanía Xipolitakis.

Ante la insistente consulta de Castro sobre el cuadro de Silvina, Lotocki expresó: “Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”, continuó.

"No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué”, sentenció.

Sin embargo, reiteró que todas sus pacientes están al tanto de lo que les coloca: “Estaba en el consentimiento informado. Allí se precisa que puede producir enfermedades aunque no puntualmente cáncer. Yo sí constaté en mi consentimiento que puede producir tejidos patológicos. Nadie engañó a nadie acá”. Y aseguró que ya no utiliza metacrilato porque los productos que hay en la actualidad en el país son de “mala calidad”.

Nelson Castro continuó con su cuestionamiento, y volvió a poner contra la espada y la pared a Lotocki al referirse a las condenas que recaen sobre él. “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La condena es por un efecto colateral del producto”, dijo. "No tengo que pedir perdón por usar un producto permitido. Si hubiese usado un producto prohibido, pediría miles de perdones y estaría bien condenado. Si ella cree que el culpable es el producto, debería hacerle un juicio al Estado que lo permite. No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué”, sentenció.

“Usted le inyectó la sustancia que le provocó esa enfermedad a Silvina Luna. Tuvo un grueso error de no pedir la historia clínica al paciente”, fue al hueso Castro, que además de periodista, es médico y neurólogo. “Yo le pedí los análisis correspondientes antes de operarla. Todos los pacientes que fueron operados estaban en condiciones de operarse.(...) Si no, no se moriría nadie", se excusó.

Sobre el final de la entrevista, que se dio en el estudio de TN, Nelson le dijo: “Usted debería pedir todos los análisis antes de inyectarle una sustancia a una persona para saber si no va a tener una reacción. Es un grueso error no pedirle la historia clínica a un paciente que le está haciendo una operación”. En respuesta, Lotocki le lanzó: “Uno pide la historia clínica, pero el paciente puede no traerla".

Fuente: Exitoina