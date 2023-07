Garibaldi: "Somos el legado de Lifschitz, el tipo que más transformó Santa Fe"

Julio “Paco” Garibaldi, el precandidato a Senador por el departamento La Capital de Unidos para Cambiar Santa Fe, competirá en las elecciones PASO del próximo 16 de julio bajo la lista “Adelante” con el compromiso de llevar adelante el legado del ex gobernador Miguel Lifschitz.

“Somos el equipo de Miguel Lifschitz y mantenemos ese legado. Con el fracaso del gobierno provincial y nacional, hace falta gente decente y trabajadora en la función pública. Eso somos nosotros”, señaló.

“El tema prioritario es seguridad”, sostuvo el actual concejal y señaló que el objetivo será ponerse al frente de la Junta de Seguridad, “donde si los de arriba hacen lo que tienen que hacer los vamos a acompañar sea del político que sea, pero sino le vamos a reclamar y proponer, porque no puede ser que tengamos detenidos que se fuguen, que los policías no estén en las calles, sino cuidándolos en las comisarías, que no tengamos tecnología en materia de seguridad”.

Garibalid admitió que, si bien en la gestión de Lifschitz existían problemas en seguridad, “todos los indicadores fueron bajando”, por lo que pidió un compromiso entre los partidos políticos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil para revertir el avance del flagelo.

Por otro lado, criticó la gestión del actual senador “que poco y nada ha hecho con las responsabilidades y herramientas que tenía. Asumo ese desafío para dar una vuelta de página y aportar mucho por Santa Fe”.

