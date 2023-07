Patricia Gómez presentará "Radio Goya" en Reconquista

La reconocida artista Patricia Gómez presentará su nuevo material Radio Goya en Reconquista. El encuentro será este viernes 7 de julio en la sala del auditorio Bicentenario

"Es una semana muy intensa, lo vienen siendo estos dos últimos meses de preparación. Este concierto de este viernes es el inicio de un ciclo que haremos en distintos lugares del país. Siempre es difícil el público de uno, con el que te ves en las calles, todos los días", comentó la cantante.

"Hace dos años que no produzco un concierto, estoy muy contenta y ansiosa. Hace 40 años que ando por los escenarios, pero el público de uno es un gran público, le debo ser la artista que soy. El lugar es para 140 personas, va a ser un show íntimo, quedan muy pocas entradas".

El evento se denomina Radio Goya y otras sintonías, puesto que Gómez adelantó que habrá sorpresas y canciones varias.

"Va a ser un concierto emotivo, nostálgico. Quiero agradecer a las raíces, a la génesis, a esto que soy. Y no sólo yo, somos muchos los que aprendimos las canciones de la radio, la música que más me llegó fue el chamamé, sus compositores y poetas, las cantoras, las que abrieron el camino", adelantó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El grupo saldrá de gira por el país. El viernes 14 asistirán a un evento que organiza el Consejo de Ciencias Económicas de Reconquista. Estarán en Rafaela, Buenos Aires, Campaña durante agosto. En septiembre volverán a la capital del país a Café Berlín, donde harán la presentación oficial con toda la banda y los invitados de lujo que participaron del disco. En octubre harán una gira por Entre Ríos y el 13 de ese mes estarán en Santa Fe capital.

Escuchar también audio completo: