Coti Romero se despachó con una crítica tras la nominación de GH en los Martín Fierro

Coti Romero aprovechó su paso por A la Barbarossa para hacerle un picante reclamo en vivo a Aptra, tras afirmar que no fue invitada a los Martín Fierro, premiación que se llevará a cabo el 9 de julio en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

Georgina Barbarossa: -¡Está nominado Gran Hermano para el Martín Fierro!

Coti Romero: -No sé, a mí no me invitaron.

Georgina: -¿Cómo? ¿En serio no te invitaron? ¿Te gustaría ganarlo?

Coti: -Sí, yo creo que lo va a ganar. Sin dudas, va a ganar Gran Hermano.

Georgina: -Para mí también. ¿Y te imaginás ahí? Vos plasmate en el escenario, recibiendo el Martín Fierro.

Coti: -Sí, con un vestido brillante.

Fuente: Ciudad Magazine