Alejandro Grandinetti: "Desde el senado quiero defender al ciudadano, no importa quién gobierne"

El secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, estuvo en los estudios de Cadena OH! de Rosario y se manifestó sobre la actualidad política santafesina y sus objetivos como pre candidato a senador por el departamento Rosario. Afirmó que es necesario profundizar un camino planteado por la actual gestión y que Sergio Massa es uno de los funcionarios "más capaces" para un escenario de crisis.

"Siempre tuve una relación muy buena con Sergio, siempre dije que era uno de los tipos más formados y capaces. Le tocó una difícil como acomodar la realidad económica argentina, y ahora como pre candidato. Creo que todos coinciden que en la crisis a la que nos acercábamos, la heterodoxia de su pensamiento nos ayudó. Le permitió pagarle al FMI con yuanes, por ejemplo. Venimos muy mal, por eso necesitamos gente con experiencia, con recorrido".

"En una democracia que va a cumplir 40 años, que soportó el 2001 entre otras crisis, se sale diciendo la verdad. Creo que la grieta y el enfrentamiento permanente no ayuda. Pero no es sólo Argentina, hay que mirar Francia por ejemplo, tomaron el Capitolio en Estados Unidos, entre otros casos. Por eso necesitas capacidad, personas austeras y que trabajen".

De cara a las elecciones, el entrevistado remarcó que "lo que decida el soberano, el pueblo, va a determinar el futuro de los argentinos. Podemos debatir mucho del pasado y del presente, pero tenes que plantear un futuro. Qué queres, cómo lo querés, queremos un área metropolitana, vayamos a una reforma de la Constitución Provincial... Siempre hay intereses detrás, lo que yo pretendo defender en la senaduría es al ciudadano, independientemente quién gobierne a nivel nacional o provincial".

"Tenemos que achicar el déficit, ordenar la macro economía, y llegar a la gente. Lo intentamos con Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito, pequeños alicientes, pero marcan un camino", destacó en diálogo con Carlos Bermejo por Agenda Rosario.

Proyección en el Senado

Según Grandinetti, los rosarinos "no prestan atención" a lo que pasa en Santa Fe y en la Cámara Alta. "Son los que asignan los presupuestos, los que controlan a los fiscales, el rol de un senador no es sólo entregar subsidios a los clubes. Rosario no tiene solución por Rosario mismo, es preciso que pueda haber un área metropolitana de conjunto, es importante; tenemos que coordinar el acceso a la vivienda, al terreno, la salud, la educación. Que no haya fueros, en el sentido de que si cometes un delito te tienen que investigar".

"Es estratégico esto, asigna recursos, pero también es el que puede eliminar el Senado. Quiero ser senador, sí, pero también quiero eliminarlo. Porque si los senadores no te votan una reforma constitucional que vaya a la unicameralidad, que permite ahorrar en gastos de política hasta un 30 o 40 por ciento, no tenemos posibilidad de discutir cuestiones como autonomías municipales", dijo por último.

