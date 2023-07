Kily González furioso contra el VAR: "Da risa cómo está tirada la línea"

Este jueves, Unión empató 0 a 0 con Boca Juniors en el estadio 15 de abril por la 23ra fecha de la Liga Profesional. El arbitraje de Andrés Merlos generó polémica y varios reproches por parte del Rojiblanco.

Precisamente, Cristián González se mostró muy enfadado en conferencia de prensa y apuntó con dureza contra el VAR por la polémica decisión de anular el gol de Claudio Corvalán: "Da risa cómo está tirada la línea del VAR. Es asqueroso. La misma gente de Boca te dice que es gol".

"Nos robaron este partido. No me gusta que me roben y menos de una manera tan flagrante. Es impresentable. No sacamos un punto, nos robaron dos. Nos jode y me remueve la panza." señaló con severidad.

En cuanto a lo futbolístico, el técnico estuvo conforme con el rendimiento del equipo y declaró que "estoy muy contento con lo que mostraron los chicos y me gusta lo que hicieron, me moviliza el hambre que mostraron".

"Está claro que debemos seguir mejorando, pero ésta es la línea que debemos seguir. Fuimos ampliamente superiores y no hay que olvidarnos que es Boca" resaltó.

Por último, respecto al tiempo que tuvo para imponer su estilo en el equipo, Kily explicó: "Como entrenador me tengo que ir adaptando. No puedo llegar y cambiar todo, menos con un equipo que venía bien. Yo me tengo que adaptar a Unión, no ellos a mí. Poco a poco iré imponiendo mi idea, la cual se basa en encarar los partidos con protagonismo y ocupando bien los espacios".