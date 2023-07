Massa apuntó contra los empresarios del transporte: "No les tenemos miedo parásitos del estado"

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, acusó a algunos empresarios del autotransporte de pasajeros de ser "parásitos del Estado". El actual funcionario aseguró que "no les tenemos miedo" y garantizó que "los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar".

Además, cuestionó duramente el paro que llevan adelante las empresas de colectivos, al que calificó de "extraño", porque "lo forzaron empresarios a los cuales el Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos de ellos la retuvieron para forzar a los trabajadores a salir a la calle".

"¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden? Acá hay dos grupos empresarios, a uno de los cuales le dicen 'el amarillo', que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías, porque fabrican carrocerías; pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad", sostuvo Massa.

En la misma línea, el jefe del Palacio de Hacienda lanzó: "A los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar".

En ese marco, Massa enfatizó que esos empresarios "no están discutiendo los salarios, porque estaban acordados en paritarias y se depositaron. Tampoco discuten tarifa, porque no les importa. No pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios, es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria".

"Tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, porque nosotros lo que pretendemos es que cada argentino tenga esa tarjeta y la plata vaya derecho al trabajador, no que la intermedie el empresario", resaltó.

Según el ministro, el oficialismo suela con "empresarios exitosos" y aclaró "pero también con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando, empiecen a rendir examen a la hora de mostrar sus resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera".