'Chuchi' Molina: "Hicimos la campaña escuchando y acompañando al vecino"

Adriana "Chuchi" Molina y Silvina Cian se preparan para los últimos días de campaña en el marco de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Hoy realizan el cierre en barrio Las Flores y recibirán la visita del economista Martín Tetaz, con quien mantendrán un encuentro con comerciantes.

"Estuvimos en casi todos los barrios, pasamos aunque sea un ratito. Hacemos el cierre y hoy viene Martín Tetaz y tendremos una charla con comerciantes. Nos vamos a la peatonal a las 18 y estaremos con él", comentaron.

"Conversábamos que además el principal empleador privado de la ciudad es el comercio, si hay algo que tenemos que reforzar e incentivar desde el Estado, municipio y provincia, es el comercio. Estuvimos en Aristóbulo y vimos lo que es, lo importante que es la asociación también", remarcaron.

La propuesta que lleva a Chuchi Molina como candidata a intendenta se completa a nivel local con Silvina Cian encabezando la lista para el Concejo; y a nivel provincial con Maxi Pullaro para la Gobernación; José Corral para la Cámara de Diputados, y Virginia Coudannes para el Senado.

"Nosotras vamos con el firme objetivo de escuchar al vecino, eso hicimos todo este tiempo. A veces hacemos de psicologos, las demandas son muchas. La gran sombrilla es la inseguridad, eso cubre todo. Después cada uno toma lo suyo, el trabajo, el emprendedurismo, el acompañamiento, los servicios, el transporte, recolección de residuos", comentó Silvina Cian.

"Una preocupación que nos tiene alertas es el basural a cielo abierto, desagües colapsados con basura, dos días de lluvia intensa y podremos tener problemas. También las ocupaciones ilegales en zonas que no son las apropiadas como reservorios y los anillos de defensa".

Interna

"La gente sabe quién soy, el ida y vuelta con el vecino es permanente. Yo estoy en el segmento Unidos para Cambiar Santa Fe, soy la única mujer. Nosotras abrazamos esto, porque esto es democracia, hay que cuidar este sistema. Las opciones el vecino las tiene, nos encuentran con la letra P en todas las boletas", apuntó la periodista Cian en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Son cinco categorías, cinco boletas, recomendaría mirar antes, no ir sin saber qué votar. Creo que las PASO de este domingo son fundamentales. Creo que con la fotografía del hoy, se define el goberador o gobernadora y el intendente o intendenta, dentro de este espacio. Entiendo que la disputa fuerte es Losada y Pullaro, Jatón y yo. No estoy subestimando a nadie, es una conclusión", remarcó Molina.

"Quiero que el próximo lunes nos encuentre juntos, sea quien sea la persona que gane. Jamás me he sumado ni me sumaría, y Maximiliano no lo ha hecho, a disputas y agresiones. Costó mucho hacer este frente. El lunes voy a estar trabajando, convocando si gano y poniéndome a disposición si eso no es así".

"Yo creo que Pullaro va a ganar, tengo esa convicción, y que va a convocar a todos los sectores y espero que se acerquen. Uno representa a un grupo o espacio, vecinos y vecinas que confían en uno. Uno tiene que honrar esa confianza. La boleta única hace que se aimportante la persona, pero no tiene que olvidarse que uno está en un equipo, que es colectivo", señaló.

Por último, ambas remarcaron el agradecimiento a la militancia "que está haciendo un trabajo muy lindo. Con las condiciones climáticas, acompañan, hacen, aportan. Está mal interpretada la militancia, acá se ama la vocación de la política, todo es voluntario".

Escuchar también audio completo: