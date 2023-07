Alcaraz y Medvedev se enfrentarán en semifinales de Wimbledon

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, avanzó este miércoles a las semifinales del Abierto de tenis de Inglaterra en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer al dinamarqués Holger Rune por 7-6, (7-3), 6-4 y 6-4. En esa instancia, se medirá ante el ruso Daniil Medvedev, quien derrotó en cinco set al estadounidense Christopher Eubanks por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4) y 6-1.

El murciano Alcaraz se instaló por primera vez en su carrera en las semifinales de Wimbledon, al superar a Rune (6), en un atractivo duelo entre dos jóvenes de 20 años y máximas promesas del tenis. Tras una primera manga pareja, en la que el español recién pudo sacar ventaja en el tie break, en el segundo y tercer set, para quedarse con el pasaje a las semifinales, al cabo de 2 horas y 23 minutos de contienda en el césped del court central del All England Club, en Londres.

