Maximiliano Pullaro: "Tenemos que mostrarle el poder del Estado a los delincuentes"

El pre candidato a gobernador por la lista "Santa Fe Puede", dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó los estudios de Sin Mordaza y presentó su programa de gobierno. Los ejes son el desarrollo productivo y el abordaje de la inseguridad.

"Realizamos una campaña intensa, yo trabajé muchísimo, estudié, me formé en los temas que necesitaba comprender en profundidad. Soy licenciado en Ciencias Política, tengo experiencia en administración. Pero estudié mucho educación y de producción, son dos temas trascendentes para la provincia", comentó.

"Tenemos que pensar de qué manera asociamos el sistema productivo en su conjunto, la educación y las obras que necesitamos. Logramos conectar con los electores estos últimos días, sentimos que nos prestaron más atención sobre propuestas, programas y equipos. Le dimos muchas vueltas a la provincia, todos los meses viajamos. Me gusta mucho el contacto con la gente, me parece importante escuchar, tener diagnósticos, nadie puede pensar que se las sabe todas. Trabajé con personas que estuvieron en el gobierno de Miguel Lifschitz, ministros y secretarios, que me ayudaron en la propuesta institucional", explicó.

Producción

Respecto a las necesidades de las diferentes regiones de la provincia, Pullaro admitió que hay un "desequilibrio en infraestructura", por la variada concentración de la población y la ubicación de los puertos.

"Pero el desafío es continuar con el desarrollo en todos los puntos de la provincia. Tenemos un norte con mucha potencialidad, si logramos administrar y comprender el manejo del agua, y fortalecer el sistema productivo e industrial. Si llevamos energías, redes de gas y eléctricas, la infraestructura vial. Eso necesita la provincia", manifestó en diálogo con Carlos Delicia y Darío Gómez.

Nosotros tomamos el ministerio de Seguridad con 272 homicidios y nos fuimos con 146; ya el año pasado hubo 292.

"Estuve con los productores agropecuarios, con todas las áreas de la industria, con los comerciantes de todas las regiones. Tenemos una provincia muy grande, muy hermosa, con mucho potencial. Puede dar el cambio y el vuelco que necesita la república Argentina. Estoy muy entusiasmado con todo lo que tiene la provincia para crecer en materia productiva. Fuimos a Washington a hablar por financiamiento, es bueno pensar en un endeudamiento de largo plazo y llevar adelante obras necesarias".

"Siento que vamos a poder lograrlo, que vamos a tener un sistema productivo importante, mayor empleo, desarrollo, y así poder resolver problemas serios y graves. Como la seguridad pública, la educación, la desinversión que hubo en salud".

Inseguridad

Frente al crecimiento de la violencia y la delincuencia, el ex ministro de Seguridad afirmó que Rosario, Santa Fe y Rafaela son las ciudades que más le preocupan.

"El delito tomó más poder, hubo una retirada de la policía de la calle y esto hizo que el delito se expanda y se extienda. El problema hoy es mayor. Cuando se controlan las grandes ciudades y las organizaciones criminales, el delito baja en todos lados, esa fue mi experiencia. Vamos a volver a reordenar las fuerzas de seguridad, trabajando con quien sea presidente de la república y las fuerzas federales".

"Hace 29 años que vivo en Rosario, tengo claro qué hacer para bajar la inseguridad y cómo sostenerlo en el tiempo. Es malo mirar para atrás porque nunca estuvo bien la seguridad. Pero nosotros tomamos el ministerio de Seguridad con 272 homicidios y nos fuimos con 146; ya el año pasado hubo 292. Algo hubo que en un período cayó la violencia y el delito y después subió", apuntó.

En relación a las propuestas concretas, su plan incluye cuatro puntos: sacar la policía a la calle, quitarle funciones administrativas y tener móviles para las ciudades. Retomar investigaciones complejas que no se llevaron adelante. "Hay barrios muy complejos, hay que ponerle una mirada profunda con el Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal".

Tercero, controlar las cárceles y utilizar pabellones de alto perfil. "Hay que construir una cárcel para mil presos peligrosos, narcos y sicarios, que descomprima las comisarías. Si cometes un delito desde la cárcel no podes tener los mismos derechos que si estuvieras preso, debería ser más severo, basta de derechos para delincuentes, tenemos que ser rígidos con los delitos. Para el preso que se porta bien darle oportunidades, escuelas, oficios, que puedan salir mejor".

Por último, la mesa multigencial, el trabajo con las áreas blandas, infraestructura, educación, salud. "Pero primero mostrarle el poder del Estado a los delincuentes. Mostrarles quién manda".