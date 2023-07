Terremoto en Uruguay: se confirmó que fue de una magnitud de 5,2

El terremoto del que todo el Uruguay habló el día de ayer obtuvo, finalmente, el informe de su magnitud donde se alcanzaron los 5,2 grados en la Escala sismológica de Richter, según informó la geóloga especializada en sismos, Leda Sánchez, quien advirtió que, de haber sido en la capital del país, el resultado hubiese sido “catastrófico”.

El fenómeno ocurrido este miércoles fue el de mayor magnitud de la historia registrada en Uruguay, superando al ocurrido en el 2021 en la localidad de Montecoral en Florida que fue de 4,6 grados. En ese sentido, frente a la duda de que, si se estaban dando cada vez más fenómenos de este estilo en el Uruguay, la geóloga aseguró al medio Subrayado que no es que haya más sismos que en otros años, sino que se ven más eventos porque se tienen más equipos y no porque tiemble más.

Por otro lado, remarcó que si este mismo evento ocurría en Montevideo sería muy preocupante. “Soy de la idea de que si un evento de esta magnitud, el epicentro está sobre nuestro basamento acá en Montevideo o Canelones, los lugares más poblados del país, podría ser catastrófico" estimó.

¿Habrá réplica?

Frente a la consulta de posibles réplicas, la especialista dijo que no se habla de réplicas, sino que podría llegar a haber otro evento sísmico asociado o no a este evento. Esta imprecisión se debe a que Uruguay no se encuentra en una región de convergencia de placas tectónicas – donde hay choque de placas – sino que, en una intracontinental, lo que provoca que se hable de los eventos cuando ocurren, sin poder prevenirlos.

En cuanto al porque ocurren este tipo de eventos, Sánchez explicó que corresponde a una reactivación de fallas antiguas en las placas. "En esos movimientos de la placa hay lugares donde se acumulan tensiones donde después en fallas antiguas se reactiva y se genera esa ruptura y tenemos un terremoto", apuntó.

