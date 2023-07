"Nuestra lista no se armó en la Casa Gris ni en Buenos Aires, es del territorio", afirmó Toniolli

El actual diputado nacional y pre candidato a gobernador por Santa Fe, Eduardo Toniolli, defendió sus propuestas políticas, el armado de sus listas y se despegó de las críticas que recibe la gestión justicialista en la provincia.

"Nosotros ya nos pusimos muy contentos el día de cierre de listas porque hemos podido construir casi 150 listas en toda la provincia, es un número inédito, importantísimo. Más de 120 son listas propias y algunas en el marco de unidades locales. Para nosotros esa fue la primera gran noticia", comentó.

"La segunda es haber podido ser un puente para que otros sectores que no eran tradicionalmente aliados del peronismo en la provincia, se incorporaran a este nuevo frente. Hablamos de Ciudad Futura en Rosario, Juan Monteverde es nuestro candidato a intendente en esa localidad, también del frente Patria Grande y Unidad Popular. Pero también de muchas organizaciones comunitarias y sectores del movimiento obrero que se identifican con el peronismo pero que no fueron convocados por el Justicialismo".

"Tenemos amplias expectativas de ganar las PASO en Rosario. Eso nos pone en la posibilidad de poder ganar, todos juntos, la intendencia de una ciudad que no tuvo buenas gestiones. Hay una declinación de lo que alguna vez fue el Frente Progresista en Santa Fe, además con muchas contradicciones, peleas duras, acusaciones... Vamos a trabajar para que en la general tengamos una fuerza muy potente de cara a esa elección y a la provincial".

"Nuestra lista dentro de la boleta de candidato a gobernadores es la tercera. Una lista del peronismo que es un futuro sin miedo: no se armó desde la Casa Gris por eso puedo decir lo que pienso, y tampoco desde Buenos Aires. Se armó desde las localidades y la propias personas de los territorios, pequeños productores, pymes, cooperativas, la juventud... Todo eso está expresado en nuestras listas. No somos responsables del drama que vive Santa Fe", apuntó en diálogo con Carlos Delicia por Sin Mordaza TV.

Seguridad

Respecto a cómo encarar un eje central de todo el proceso electoral como el crecimiento de la violencia e inseguridad, el entrevistado remarcó que "venimos planteando lo mismo hace muchos años, hay que hacer una reforma integral del sistema de seguridad pública de la provincia de Santa Fe, terminar con el auto gobierno policial. Los gobiernos del Frente Progresista no nos dieron atención. Se aprobó solo una iniciativa, la ley que creó el organismo de investigaciones de la policía judicial, un organismo de mi autoría. Pero fue colonizado desde el Ejecutivo durante la gestión Lifschitz y Pullaro y fue limado de sus funciones primarias".

Remarcó incluso que "la jefa del Ministerio Público de la Acusación dispuso una auditoría de ese organismo, para que funcione de manera correcta. Creemos que hay que retomar la senda de la reforma policial integral, y llevar adelante una ley de enganche de los salarios de policías y penitenciarios con los judiciales, porque hoy tenemos un sistema penal con dos tipos de salarios, queremos igualar para arriba".

"También urbanizar los 410 barrios de la provincia que están en registro de barrios populares, que son un caldo de cultivo para organizaciones armadas. Para todo eso se requiere tomar decisiones sin miedos... Si sos funcionario público tenes que tomar decisiones aunque choquen con poderes económicos y las mafias. Si queremos hacer política tenemos que hacernos cargo que determinadas decisiones pueden tener un costo, pero que favorecen a miles de personas".

"Las reuniones que convocó el gobernador ahora deberían haber sido hace tres años. Pueden ser un aporte, pero deberían haberse hecho al inicio de la gestión. No se soluciona el problema de la seguridad pública sólo con recursos. Así como soy muy crítico de la gestión de Omar Perotti, el problema de la seguridad pública no comenzó con esta gestión, aunque no lo haya solucionado. Las gestiones anteriores tuvieron muchos recursos y no dieron en el clavo", dijo por último.