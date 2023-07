Luis Ventura preocupó al referirse a la salud de Wanda Nara: "Que Dios la ayude"

A menos de una semana de que la salud de Wanda Nara encendiera una luz de alarma, Luis Ventura le dio una extensa nota a Esteban Trebucq en la que afirmó que la empresaria "no está bien".

"Que Dios la ayude. No está bien. Se hizo estudios, arrojaron muchos glóbulos blancos que... la letra de la clínica la sabe la familia. No me voy a meter", dijo el periodista en el programa de América, siendo cauteloso con la información.

Acto seguido, Ventura explicó: "Este tipo de noticias yo trato de preservarlas hasta que el sanatorio o la familia lo informe".

En ese marco Esteban Trebucq le preguntó por Jorge Lanata, periodista que habló a fondo de la salud de Wanda y de su delicado diagnóstico, y Luis comentó: "Yo no soy fiscal de mis colegas, cada uno que haga con su información lo que quiera hacer. Yo también tenía esta información".

En la mañana del domingo Maxi López llegó al Aeropuerto de Ezeiza, en medio del hermetismo que circula sobre la salud de Wanda Nara. Sobre las delicadas versiones que giran en torno a su exesposa y madre de sus hijos, el exfutbolista fue duró con Jorge Lanata.

"Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás",dijo Maxi en nota con FarandulaShow. Y agregó, molesto: "Me parece que le faltó un poquito de empatía".

Fuente: Ciudad Magazine