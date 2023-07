La primera federación de cooperativas culturales del país ya tiene matrícula provincial

Los ministerios de Cultura y de Producción, Ciencia y Tecnología entregaron a la Federación de Cooperativas Culturales ‘Arde’ su matrícula provincial. El acto se realizó en Ciudad Cultural Lavardén de Rosario, donde varios de los integrantes del espacio agradecieron el apoyo del gobierno provincial.

La actividad estuvo encabezada por la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, quien destacó que “cooperativizar tiene que ver con pensar en lo productivo. En estos tiempos donde anida la salvación individual, pensar en lo colectivo, como lo hacen ustedes, es muy importante”.

Luego, la funcionaria destacó el trabajo que realizan las cooperativas de todo el país, al que consideró “fantástico” y mencionó que su labor es una “forma de resistencia”. “El cooperativismo implica asociarse y trabajar sobre una idea o sobre varias, tiene que ver con pensar en productivo, pensar en la realidad productiva y ver de qué manera ayudamos a los que menos tienen”, remarcó Rodenas.

“Valoro muchísimo lo que han hecho entre los ministerios de Cultura y Producción, porque que esta Federación tenga una marca, una identidad, una formalización conceptual, es todo un logro que hay que poner en el valor”.

“Que el gobierno haya facilitado este canal de diálogo, de encuentro con ustedes, es el principio del proyecto. Ahora ustedes tienen esta herramienta, la cooperativa, para plantarse y para seguir, transmitir esto a otros grupos”, sostuvo la vicegobernadora, quien recordó, además, que la pandemia nos enseñó que “no podíamos salvarnos solos. Si no nos juntábamos, si no nos uníamos, no nos podíamos salvar, en ese momento en el ámbito de la salud, pero también en todos los ámbitos. Con lo cual me parece que hay que darle a esto un sentido emancipador”, dijo.

“Lo cultural es resistencia, lo cultural es aguantar, y es también generar belleza, generar placer, generar diálogos, generar encuentros. Es animarse desde el arte”, finalizó Rodenas.

En el gran salón ubicado en el quinto piso de Lavardén, integrantes de las cooperativas que conforman la Federación ‘Arde’: La Solapa (Entre Ríos), Arqueoterra (CABA), Distrito Siete (Santa Fe), Casa Unclan (Buenos Aires), La Hormiga Circular (Río Negro),Mercuria Cultural (CABA), La Cultural (Entre Ríos), junto a representantes de otros grupos de trabajo radicados en Rosario, participaron de una actividad que rápidamente dejó de lado lo formal para transformarme en un encuentro de diálogo, intercambio de ideas y proyectos.

También estuvieron presentes la secretaria de Política e Innovación Sociocultural, Florencia Lattuada; la subsecretaria de Innovación Sociocultural, Carla Saccani; el director Provincial de la Economía Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Guillermo Tavernier y el director provincial de Innovación Social y Cultural, Franco López Andreoni, entre otros.

Por su parte, Tavernier valoró la matrícula a entregar a la Federación de Cooperativas, “un nuevo proyecto nacional con sede en Rosario. Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe estamos muy contentos y creemos en este nuevo proyecto que han emprendido hace a la integración y al desarrollo. En la provincia tenemos más de 30 cooperativas vinculadas a la cultura, distintos proyectos que se vienen desarrollando y que permite que muchas santafesinas y santafesinos estén viendo en el modelo cooperativo, en el modelo asociativo, un lugar para desarrollarse”.

“En esta gestión muchas de estas cooperativas se han desarrollado y han crecido, teníamos 4 cooperativas que ya venían funcionando con una trayectoria principalmente aquí en Rosario, y más de 25 cooperativas vinculadas a la cultura se crearon en esta gestión, liderada por nuestro gobernador Omar Perotti”, sostuvo.

En ese sentido, Tavernier indicó que “queremos felicitarlos y alentarlos a seguir trabajando porque creemos que el esquema de la cultura es un oficio que requiere ser conocido, que requiere ser formalizado. Muchos dicen que la cultura es un hobby pero es un trabajo, por lo cual creemos que a través de la herramienta asociativa se van a poder desarrollar muchos proyectos y a través de la Federación se podrán pensar proyectos de integración”.

A su turno, Lattuada mencionó que “es un placer y un honor que esta Federación en la que vienen trabajando todos ustedes, tenga sede en Rosario, en nuestra provincia; creo que es el fruto del trabajo”.

Luego, felicitó “a todos por apostar a lo que es el trabajo cultural, como primera medida, el pensar en esa clave, en poder ponderar, en poder valorar lo que es el trabajo de la cultura con todas sus disciplinas, con todos sus oficios”, agregó

“Para nosotros desde la gestión es muy importante porque apostamos a la formación, a la capacitación, con distintos programas, como la escuela de oficios artísticos, el de estímulo y apoyo a través del plan de fomento a las industrias culturales, y a la circulación de bienes culturales. Todo esto, acompañado por el cooperativismo, nos parece sumamente importante”, añadió.

“Van a encontrar aquí acompañamiento para cada uno de sus proyectos. Ojalá que esta Federación siga creciendo, que pueda nuclear más cooperativas para poder crecer en cada uno de los proyectos. Esperemos que este sea el punto de partida y que pueda crecer a nivel nacional esta Federación con sede en Rosario”, concluyó.

Luego, integrantes de distintas cooperativas destacaron la importancia de la cultura y la resistencia en un contexto de cambios políticos e institucionales, destacando la necesidad de trabajar juntos y crear espacios de diálogo y cooperación en aras del progreso y la emancipación. También hicieron mención al avance del individualismo e invitaron a reflexionar sobre el sentido del arte y la importancia de la diversidad.

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

La primera Federación de Cooperativas Culturales de Argentina fue presentada en sociedad a fines de febrero pasado, en el marco de la tercera edición del Festival Federal Cultura Cooperativa 2023.

El anuncio se dio en el marco de una actividad realizada entre el sábado 25 y el domingo 26 en el espacio Distrito Siete, ubicado en calle Ovidio Lagos al 700, en el macrocentro de Rosario, que contó con la participación de representantes de casi 40 cooperativas y diferentes grupos precooperativos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el marco de la presentación de Arde, se realizó un debate sobre las diferentes propuestas presentadas para la construcción colectiva del esquema de acción de su primer año de funcionamiento.