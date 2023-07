Marcharán para pedir justicia por Magnus, un perro asesinado a golpes

Un trágico y violento hecho se registró el martes pasado en la ciudad de Santo Tomé, cuando un hombre golpeó a un perro provocándole la muerte. El sábado 29 se realizará una marcha para pedir justicia. Será a las 10:30 de la mañana en Gaboto 2209.

Magnus, un perro rottweiler, hacía 12 años vivía con su familia en Santo Tomé. Todos los días, a las 20, salía con Monserrat a pasear por la zona de Gaboto y Avenida Luján. Menos de una cuadra de paseo, con bozal y con su familia presente, era lo que Magnus disfrutaba.

"Él siempre con bozal, no por ser un perro agresivo sino porque comía basura y después le hacía mal. El 18 de julio volvíamos caminando, cuando frena un auto y bajó un nene. Se choca con Magnus y el nene cae sentado sobre el pasto en la vereda. Cuando lo corro al perro para levantar a la criatura y pedir disculpas, baja el padre del auto, pasa por atrás mío y le da una patada a Magnus que lo tumba y él empieza a llorar. Agarró al nene y se metió en la sala de velatorios. Antes de patearlo dijo, "odio esta raza", comentó Monserrat.

"Magnus quedó tirado en el piso llorando. Espero que se levante, cruzamos a casa. Cuando entra se agitó, se desplomó en el comedor, se orinó y defecó encima. Se empezó a retorcer del dolor y a los 20 minutos falleció", comentó con tristeza la entrevistada al aire en Cadena OH!

El hombre está identificado aunque no puede darse a conocer su identidad. La denuncia se realizó no sólo por este golpe al animal, sino por violencia contra la propia Monserrat, ya que sufrió un golpe en la nariz por parte de la misma persona.

"Cuando volví a reclamarle por la muerte del animal a la cochería, me pegó una piña en la nariz. Esto también lo denuncié. Estaba en la puerta muy tranquilo y le pregunté si era el dueño del auto y me dijo que no. Después entro al hall de la cochería y pregunté quién era el dueño del auto, pero se hacían los desentendidos. Ahí aparece mi novio, mi papá, se armó una situación fea muy grande y me pegó una piña. Cuando nos volvíamos a casa para hacer la denuncia, él se viene corriendo para seguir peleando y llegaron los policías a separar", detalló en diálogo con Hugo Isaak.

"No me puedo imaginar el dolor, un repudio absoluto, es un violento y asesino. Se cree capaz de quitarle la vida a otro ser vivo. Espero que la justicia esté a la altura de las circuntancias, hay un violento dando vueltas", señaló Elda Bonino, defensora de los animales.

"El choque con el nene no fue algo grave. Ahora él dice que mi perro lo mordió, pero una criatura de 4 o 5 años si lo agarra un rotweiller, la historia hubiese sido otra. Pero el perro tenía bozal, y aparte no se hubiesen quedado en el velatorio, hubiesen ido al hospital", dijo por último Monserrat.

Escuchar también audio completo: