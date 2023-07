Puerto San Martín abonará la totalidad del aumento municipal

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, anunció este mediodía que el acuerdo paritario del 35 por ciento alcanzado por la FESTRAM, a pagar desdoblado en un 17% en julio, y 6% en agosto, septiembre y octubre respectivamente, el municipio de Puerto General San Martín lo abonará por completo con los haberes de julio y para todas las categorías de trabajadores municipales. Además, anunció el pase a planta permanente de empleados contratados.

Acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los concejales Walter García y Maximiliano de Grandis, y por los miembros del gabinete municipal, el Intendente realizó el anuncio frente a los trabajadores municipales convocados en el patio de la Intendencia.

No es la primera vez que De Grandis toma esta decisión frente a cada acuerdo salarial provincial. En marzo de este año, cuando el aumento salarial había sido acordado en un 40% en cinco tramos (21% en marzo, 4% en abril, 5% en mayo, 6% en junio y 4% en julio), el municipio los abonó por completo con los haberes de marzo, aun enfrentando ya el impacto negativo de ingresos a las arcas municipales producto de la sequía.

“Al día de hoy, el índice acumulado de la inflación es del 50,7, cifra que contrasta con el 75 por ciento de aumento salarial que llevaremos pagado el día lunes próximo. Estamos casi un 25 por ciento de la inflación que rige en el país”, destacó De Grandis, al término que

indicó: “En marzo pagamos el aumento todo junto, aquel 40 por ciento, que incluyó el 4 por ciento previsto a pagar para este mes a nivel provincial tal cual había arreglado Festram en aquel momento. Fuimos el único municipio de Santa Fe que pudo pagarlo todo desde marzo, y no solo para los trabajadores de planta, sino para todas las categorías

de trabajadores municipales, como lo estamos haciendo ahora”, explicó De Grandis.

“Es un desafío millonario, a pesar de lo que dije en marzo que iba a ser difícil, este tiempo hicimos cirugía en muchas cosas. Para poder concretar, con una administración que cuida sus recursos, este anuncio. Todo lo que podemos darles a nuestros trabajadores, este

equipo de gobierno tiene la firme decisión de hacerlo”, agregó.

En este sentido, señaló: “Lo que hacemos hoy es lo mismo hicimos en marzo. No escapamos a lo que pasa en el país. No estamos ajenos a las problemáticas. Pandemia de por medio, la sequía que nos hizo un desastre importante. La Nación perdió más de 20 mil millones de dólares. Se perdió el 50 por ciento de la cosecha, y dejó de ingresar el mismo porcentaje de camiones, que deja la entrada de recursos más importante para el municipio”.

También, afirmó: “En mi vida personal he tomado muchas decisiones importantes, y también aquí, que marca la característica de este gobierno municipal. Cuando una candidata a presidente dice a todo o nada, no es así, dice que hay que hacer ajuste, pero los peronistas pensamos todo lo contrario”.

Por su parte, destacó el compromiso de su equipo de trabajo para concretar estos anuncios. “Siempre hablo de equipo, somos todos cada uno en su lugar de trabajo, con el Concejo Municipal, donde los concejales oficialistas me dan la aprobación del presupuesto municipal que me permite aumentar salarios a los trabajadores, mientras que la oposición, me lo vota en contra de tantas obras, como las obras de barrio Petróleo, donde voy a invertir próximamente unos 200 millones”.