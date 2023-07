Celia Arena: "No hay localidad sin obras en marcha o terminadas"

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, realizó un balance de las elecciones y detalló los objetivos propuestos por la gestión de cara al 10 de septiembre, que se votará nuevamente en la provincia. "Entendemos que ahora estamos en una elección totalmente distinta, hoy ya están elegidos los candidatos y nuestra voluntad es jugar fuerte", destacó.

"El tema electoral es muy importante. Vemos lo que pasó en otras provincias, con un nivel de participación inferior al 60 por ciento. Es un desafío enorme para nosotros pero también para la ciudadanía en general. La democracia es mucho más que el voto, pero es una parte muy importante. Es la forma de apostar a las propuestas y también de exigir cuando eso no se cumple. Queremos llevar a ese ámbito las cuestiones que en la gestión vemos como prioritarias para darles continuidad, y así cada uno hace sus propuestas", señaló en relación a la baja participación de la población.

"Tenemos una situación muy particular en la provincia porque hay PASO, e históricamente siempre hay una participación menor de la ciudadanía que en las generales. La aspiración es estar en los niveles históricos, cerca del 70 o 75 por ciento. Cuando vemos localidad por localidad es más dispar", apuntó.

Reuniones por la inseguridad

La entrevistada destacó al aire en Cadena OH! las reuniones mantenidas con los pre candidatos y pre candidatas por el tema de la inseguridad. Los encuentros contaron con la participación de diferentes actores claves de la problemática.

"Eso fue un trabajo muy intenso e interesante. Fue una decisión del Gobernador convocar a todos los equipos ténicos de los pre candidatos y pre candidatas a la gobernación. Fue para tener una base de información compartida, todos sabemos que la información es estratégica a la hora de tomar decisiones. Hay cuestiones que llevan tiempo conocerlas dentro del Estado, no es lo mismo asumir el 10 de diciembre y tener que investigar. En este marco hicimos una apuesta en común, se presentó el estado de situación por el ministro Claudio Brilloni", explicó.

"Lo mismo hizo el Ministerio Público de la Acusación, cuyas autoridades se renovaron hace dos meses. Se hizo una exposición del tema de las distintas regionales,es fundamental porque tienen toda la instrumentación sobre la política criminal. E hicimos otra reunión con la representación de la Justicia Federal en la provincia, porque sabemos que con el tema del narcotráfico la pata económica y financiera es central, y la investigación y persecusión es muy importante".

En este sentido, destacó que "hubo un logro del gobernador que es que se instale una delegación regional de la unidad de asociaciones financieras. Se está haciendo un trabajo muy profundo de capacitación a gobiernos, universidades, las bolsas de comercio, entre otras instituciones. Estas tres reuniones se hicieron con la participación de las universidades y ahora estamos en una etapa de sistematización y definición de ejes estratégicos de coincidencias o diferencias que pueda haber", dijo en diálogo con Hugo Isaak.

Inversiones en el departamento La Capital

"A lo largo y ancho de la provincia tenemos un orgullo y decisión clara del gobernador: no hay una localidad de la provincia donde no haya obras en marcha o realizadas. Específicamente en el departamento La Capital tenemos una inversión muy grande, no sólo a nivel social porque tenemos una inversión de cien clubes que son más de 150 millones. Tenemos un registro de 276 obras en el departamento con una inversión de casi 100 mil millones. Esos son récords históricos", manifestó.

"En la ciudad de Santa Fe tenemos una inversión de casi 50 mil millones de pesos invertidos por la provincia en la ciudad. Hablamos de aportes de apoyo a los clubes, lo alimentario, comercio, obras. Queremos profundizar esto, que tenga un correlato en la Legislatura no como en nuestro caso que tuvimos muchas dificultades", dijo por último.

Escuchar también audio completo: