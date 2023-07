Julierac: "Nosotros nos queremos quedar en la Coalición Cívica"

Dirigentes y afiliados de la Coalición Cívica Santa Fe sacaron un comunicado de prensa frente al descontento generalizado que existe respecto a lo acontecido en su cierre de listas y armado provincial.

En la misiva, adelantaban que se generó un nuevo espacio dentro del partido, llamado "Humanos". "Santa Fe debe decidir en cada elección qué votar, siempre con la decadente lógica entre lo peor y lo menos peor. Esta nueva alternativa denominada 'Humanos' viene a darle fin a esta problemática social y política", expresaban.

"Lamentamos profundamente que nuestro partido haya abandonado en Santa Fe su férrea posición contra el kirchnerismo por una conveniencia electoral y personal", señalaron.

Sobre la no integración del Frente Unidos Para Cambiar Santa Fe planteó que "la idea era ir por dentro con una lista propia, pero no ibamos a ir en contra de Lilita. Se habló, y si bien no había mayoría, se decidió ir por fuera, pasado eso se tomaron otras decisiones que no fueron consultadas".

