El intendente Vallejos pidió a la oposición que muestre algún proyecto

El lugar fue el Club de Abuelos Reconquista donde el principal orador fue el candidato a intendente Enri Vallejos que buscará su tercer mandato al frente de la administración de la municipalidad de Reconquista el próximo 10 de septiembre.

Ante cerca de 1.000 personas el candidato dijo: "Sabemos la ciudad que recibimos, pero también sabemos todo lo que hicimos para que hoy Reconquista sea una de las ciudades de la provincia que demostró que el justicialismo puede seguir gobernando. Por supuesto que nos caímos varias veces, tuvimos el conflicto social más grande. por lo menos desde que yo estoy viviendo hace 25 años aquí, que tuvo que ver con el conflicto de Vicentín, donde tuvimos muchos problemas como sociedad. Después nos agarró la pandemia, otra vez nos volvimos a caer. Últimamente tuvimos un brote nuevo de dengue después de tres años y otra vez nos volvimos a caer. Pero como se dice que Dios elige a los mejores hombres para las peores batallas. Y eso somos todos los que estamos aquí, porque todos juntos salimos adelante, y todos juntos estamos de pie de nuevo".

Aprendan a sumar

En otro tramo de su discurso, Vallejos remarcó: "La semana pasada nos teníamos que ausentar unos días porque seguíamos haciendo gestiones en Buenos Aires, donde estamos gestionando muchas cosas para nuestra ciudad, y escuchábamos algunos medios de comunicación que trataban de sumar lo de uno con lo del otro y lo del otro y lo del otro, y que parecía que sumando todos nos habían ganado. ¿Saben qué compañeros? En el 2019 le sacamos 1.500 votos al segundo elector, este año le sacamos 4.000 votos al segundo elector. Que aprendan a sumar, compañeros, y los medios cómplices que también aprendan a sumar, que no hagan tanto esfuerzo por confundir a la gente. Es tan difícil competir con la mentira".

Transparencia: los recursos van a las obras

Vallejos no desaprovechó para señalar lineamientos de algunas obras emblemáticas que desde su gestión llevó adelante hasta ahora y mencionó: "Hablan de transparencia, 52 cuadras contra 450 cuadras, 58 licitaciones públicas contra 450. Hoy pudimos demostrar con muchas obras públicas que los recursos van a las obras y al bienestar de la gente, y hoy vamos a llegar con estas obras al 95% de nuestra población con agua potable. Y si redoblamos el esfuerzo, en la próxima gestión vamos a llegar al 100% de nuestros ciudadanos con agua potable. Hoy tenemos un desafío importante porque el 13 de agosto tenemos nuestras PASO nacionales, y cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo hacer el trabajo, casa por casa, con la boleta, es mucho más sencillo que con la boleta única, y aquí cada uno puede militar el voto de nuestros candidatos nacionales a la presidencia de la nación, que el justicialismo debe seguir gobernando. Por supuesto que también hay que dar la lucha en la provincia, pero ahora tenemos las PASO nacionales el 13 de agosto, Después de las PASO nacionales comenzamos nuevamente a focalizarnos en el territorio, y allí simplemente con que cada uno de nosotros hagamos el ejercicio de llegar a cada uno de nuestros ciudadanos, con nuestros candidatos a gobernador, a diputado, a senadora en este caso, a concejal y a intendente, donde cada uno vamos a tener que salir a convencer a cada uno de los que no votaron, que fue cerca del 40% de nuestra población que no votaron, cerca de 4.000 vecinos entre nulos y blancos, allí tenemos muchos compañeros que hasta el día de hoy no saben votar, entonces necesitamos enseñarles a votar, casa por casa, familia por familia, como lo hacíamos antes, antes era con la boleta, como es ahora con las elecciones nacionales".

"Que muestren algún proyecto"

El candidato a intendente Enri Vallejos también indicó: "Ustedes saben lo que han hecho en estas campañas internas, hablan de transparencia y desde el otro bloque, no sé de dónde sacaron tantos recursos para estar todos los días en la radio, en la televisión, en los carteles de toda la ciudad y eso tiene un costo, ¿de dónde sacan ese recurso para ensuciar cómo hicieron esa campaña agresiva de publicidad en carteles de nuestros opositores? Imagínense si nosotros hacíamos lo mismo. Por supuesto, siempre las críticas son hacia nosotros, ellos pueden hacer cualquier cosa. Nosotros sí podemos demostrar de dónde sacamos los recursos para hacer nuestra campaña, pero no entremos en esa. Vamos con las cosas objetivas, van a seguir insistiendo con las mismas cosas".

Vallejos pidió a la oposición "que por lo menos en esta campaña general muestren alguna propuesta o alguien escuchó alguna propuesta de los que intentan gobernar la Ciudad del Reconquista. Díganme una propuesta, una. Como que si ellos no estuvieron gobernando 8 años antes que nosotros, como que si ellos no estuvieron, todos los que están hoy proponiendo volver al municipio, todos estuvieron en el municipio o en la provincia",

"No se hablar lindo pero se trabajar"

Asimismo recordó -sin nombrar a su contrincante (Capparelli)- cuando fue "jefa del nodo tecnológico del norte santafesino, donde hay un ladrillo que haya dejado el Reconquista. La jefa del nodo tecnológico del norte santafesino, esta señora que ahora todo el día se recorre los medios de comunicación. Díganme una cosa que haya hecho todos esos años que fue funcionaria del gobierno del Frente Cívico y Social para la Ciudad del Reconquista. ¿Ustedes me pueden mostrar una cosa que haya hecho para nuestra ciudad? Entonces no nos dejemos confundir, porque hablar lindo lo puede hacer cualquiera, yo no, no sé hablar lindo, pero sí sé trabajar todos los días para que nuestros ciudadanos vivan cada día mejor".

Dura acusación

Enri Vallejos, trajo además en su discurso el tema de las usurpaciones de terrenos en el sector sur oeste de la ciudad remarcando que: "Y por supuesto que siempre tengo presente la fe que debemos tener para levantarnos de cada situación difícil, y allí estoy convencido de que nuestra fe va a ser de que Reconquista siga creciendo cada día más, allí tenemos muchos desafíos, tenemos muchos hermanos, compañeros que todavía la pasan mal, conseguimos comprar tierras para que nuestros ciudadanos puedan adquirir un lote social. El mismo día que empezamos las obras,desde la oposición política hicieron tomar las tierras mintiéndole a los compañeros y los mandaron al frío. Pero ya la pasamos a esa, porque pudimos trabajar juntos con los compañeros, no tuvimos ningún problema de sentarnos con los compañeros y decirles que íbamos a avanzar, que íbamos a comprar las tierras, que íbamos a poder gestionar recursos para poder urbanizar. Y aquí nos acompañan dos compañeros que están trabajando con la Secretaría de Educación y Sociourbano que también nos están dando una mano para urbanizar nuestros barrios".