Lali Espósito se defendió tras las críticas por repudiar a Javier Milei

Lali Espósito respondió con fuerza a quienes la criticaron por repudiar a Javier Milei y el inesperado resultado que lo dio como el gran ganador de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", comenzó diciendo Lali en un descargo realizado en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando'y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo', pero no soy así asique... Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", concluyó en medio del fuego cruzado en el que se encontró por brindar su opinión sobre el resultado de las PASO 2023.

¿Qué pasó con Lali Espósito y Javier Milei?

Desde España, Lali Espósito dejó un escueto pero contundente mensaje tras conocerse los resultados parciales que muestran cómo Javier Milei arrasó en casi todo el país tras celebrarse las (PASO). En la red los internautas no la perdonaron y la destrozaron.

Si bien se encuentra en España en el marco de su gira, Lali siguió de cerca las votaciones en Argentina. Desde su cuenta de Twitter, consultó durante la tarde “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Entre la lluvia de respuestas se encontraba la de Moria Casán, quien le dijo: “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió La One, con quien recientemente la cantante lanzó el video de su canción "Quiénes son?".

Cerca de las 23 horas de Argentina, cuando se conocieron los primeros resultados que mostraban a Javier Milei arrasando en casi todo el país, Lali retomó la red y lanzó. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó con preocupación. Esto fue suficiente para que una inmensa cantidad de usuarios la cruzaran, algunos con mensajes desagradables, y otros con recriminaciones.

“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”, “No te vi decir nada ni por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual, ni cuando el delincuente defendido por una diputada K mató a una nena de 11 años de una piña en la panza. Peligrosos son ustedes mirando para el costado mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o a estudiar”, le replicaron.

Fuente: Exitoina