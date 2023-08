Empresarios rosarinos esperan que los precios se “serenen” luego de las PASO

El presidente honorario de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Elías Soso, advirtió que muchos comercios, principalmente en Buenos Aires, dejaron de comercializar sus productos con fines especulativos previo a las PASO, mientras otros aumentaron exorbitantemente sus precios. Finalizadas las primarias, el empresario se mostró esperanzado en que el mercado se “serene” y planteó un escenario optimista para el año que viene.

“Nosotros llamábamos todos los días a Buenos Aires para pedir mercadería y algunos tenían el negocio cerrado. En Rosario, afortunadamente, eso no pasó. Al público hay que respetarlo y no podemos faltarle el respeto a la gente diciendo que la mercadería no la tenemos o que, en su defecto, le aumentamos un 7% por día. Espero que esto se serene”, indicó Soso al aire de Cadena OH!.

Asimismo, el empresario admitió que, a pesar de los vaivenes, están las condiciones dadas para que la Argentina “el año que viene remonte el barrilete”.

“Yo nunca pensé que íbamos a perder 40 años. Después de la caída de Frondizi inició primero una planicie y después una caída. Argentina es el único país de América Latina que no creció como corresponde. Frustrar el objetivo que se había propuesto Frondizi lo hemos pagado muy caro y ojalá los tres sectores que pueden conducir al país hagan un acuerdo para que Argentina explote sus riquezas naturales y haga una distribución equitativa del ingreso para que no tengamos sectores con la marginalidad que tenemos”, finalizó.

