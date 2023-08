Julio Bárbaro: "Milei es la rebeldía"

El histórico dirigente peronista, Julio Bárbaro, dio su visión política de las elecciones primarias, donde Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, logró ser el aspirante a la presidencia más votado.

“Estamos en el peor momento de la Argentina como estructura social: 40 años de democracia y 40% de pobreza. Se nos cae encima, la distancia, entre el pobre y el rico, es infinita”, afirmó categóricamente Julio Bárbaro en Cadena OH!.

"Éramos Europa, yo fui diputado en un país que era de Perón, de Frondizi, de Illia. Pero también, de Lanusse y Onganía, donde había 4% de desocupación, no había deuda y no había inseguridad. Ese país fue destruido por la dupla: Martínez de Hoz — Cavallo. Después recontra destruido por el turco Menem, que es el único país del mundo que vendió el ferrocarril. Después vinieron los Kirchner, que vendieron YPF y la compraron al doble. Es un país donde la política ha ido degradando los integrantes. Entonces hoy nos encontramos con una situación de caída en decadencia. Milei es la rebeldía: decir Macri y Cristina ya me arruinaron la vida, es un voto al alarido. Es la antipolítica, tampoco la antipolítica se puede convertir en gobierno”.

Sobre las posibilidades de Javier Milei en las elecciones de octubre aseveró que si bien “puede armar una estructura, pero no puede ganar. La cordura, en Argentina, sigue siendo mayoritaria”.

Ante la pregunta de como interpelar políticamente a los electores que están atravesando la crisis, dijo: “Hemos empobrecido tanto, hemos degradado, porque le pagamos lo mismo al que trabaja como al que no trabaja. Eso es una atrocidad, eso es la destrucción de la raíz del Estado. El gobierno del Kirchnerismo sirve para los kirchneristas no para la sociedad. Solo sirve para ellos, porque creen que ellos son la sociedad”.

Por otro lado, mencionó: “O la Argentina sale de esta estupidez que llamamos la grieta” y “salimos de la denuncia y vamos a las propuestas o nos seguimos hundiendo. Hay que hacer un proyecto de país”, sentenció el analista.

