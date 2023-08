Guille Cantero: "No me hace falta cobrarle a nadie, no me hace falta matar a nadie"

Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de la banda narcocriminal Los Monos, habló ante el tribunal que lo juzga como instigador del homicidio de Enrique Encino, ocurrido en el casino en enero de 2020. En el debate, también se abordan una serie de extorsiones contra comerciantes perpetradas entre 2019 y 2020 en nombre del grupo. "No me hace falta cobrarle a nadie, no me hace falta matar a nadie", sostuvo "Guille".

Este martes, en la continuación del juicio iniciado el 3 de agosto contra Cantero y otras cuatro personas, el señalado como líder de Los Monos tomó la palabra desde la cárcel de Marcos Paz donde está preso. "De todo lo que escuché en el juicio este que se me acusa, lo primero que quiero decir es que no hago parte de ninguna asociación ilícita", indicó Cantero ante los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez.

El hecho más resonante por el que inició el debate es el asesinato de Enrique Encino, un gerente bancario de 64 años de la localidad de Las Parejas, que el 11 de enero de 2020 fue baleado en la cabeza cuando salió a fumar un cigarrillo a un balcón del casino City Center. El homicidio comenzó a esclarecerse a los pocos días y expuso además una compleja trama de extorsiones que se llevaban a cabo en nombre de “Guille”.

Junto a Guille Cantero están acusados dos hombres de su confianza como lo son Carlos Damián “Toro” Escobar y Maximiliano “Cachete” Díaz. Además de Otniel De León Almonte, alias “Dominicano”, y Rodrigo Ortigala, conocido por haber sido cercano a Esteban Alvarado y luego convertirse en testigo protegido en el juicio por el cual el líder narco terminó condenado a prisión perpetua. Los principales acusados afrontarán penas de entre 20 y 34 años de prisión.

En ese marco este martes "Guille" pidió hablar ante el tribunal y se ofreció a responder preguntas de la Fiscalía, que optaron por negarse. "No le mandé a cobrar a nadie, no me hace falta que le cobre plata a nadie, ni a nadie que haga cosas ilícitas me hace falta cobrarle como yo escuché que se decía que yo mandé a cobrar a los que hacían el casino clandestino", indicó Cantero.

"Lo que quiero decir es que no participo de ninguna banda", continuó y agregó: "Yo en este juicio estoy por un homicidio, pero nunca vi nada, solo vi de las extorsiones, cosas que nunca entendí".