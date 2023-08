Dos equipos ingleses tienen en la mira a Brian Aguirre

Brian Aguirre es una de las máximas promesas del fútbol argentino en general y de Newell's en particular. La gambeta, la velocidad y el poder de gol deslumbran a los hinchas Rojinegros pero también a distintos equipos que buscan adueñarse de estas destrezas.

En ese sentido, dos clubes ingleses pusieron los ojos en el juvenil de 20 años. Según el periodista especializado en transferencias internacionales, Ekrem Konur, Brighton y Leicester City están interesados en contar con su ficha.

🚨Brighton and Leicester City are interested in Newell’s Old Boys winger Brian Aguirre.

🇦🇷 🔵 #BHAFC 🔵 #LCFC pic.twitter.com/M5Spm0YFzh

