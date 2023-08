Celia Arena: "Omar Perotti tiene una visión estratégica para potenciar a la provincia"

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, realizó una detallada descripción de los proyectos desarrollados por la gestión y de la cantidad de inauguraciones de obras y caminos que realiza el gobierno de Omar Perotti.

"Estamos teniendo, como dijo Omar, desde hace 40 días inauguraciones prácticamente todos los días. Cuando recorrimos después de las PASO los vecinos nos decían que no sabían que muchas obras eran inversiones provinciales. Jardines, rutas, infraestructura... El Gobernador lo toma de manera positiva y entonces comenzamos a comunicar, es una cuestión de responsabilidad institucional. Por eso lo comenzamos a visibilizar", explicó.

"El sector agropecuario es muy importante en la provincia y estamos potenciando todo lo que tiene que ver con al economía del conocimiento, que es un ingreso distinto que la provincia necesita. La provincia de Santa Fe está completamente afectada por emergencias. El gobernador priorizó este tema, tenemos inaugurado más de 1250 kilómetros de la ruralidad, que beneficia a productores y habitantes. Es un trabajo importante del ministerio de Producción y Vialidad", remarcó en diálogo con Hugo Isaak.

"Omar Perotti no trabaja para el color político, trabaja para el ciudadano"

Para la ministra, la manera de trabajar de Omar Perotti "es así, las cosas no son para el intendente o el color político, sino que son para el ciudadano, los vecinos de cada una de las localidades. Hablemos de distintos proyectos, pero reconozcamos las cosas que se hacen, como lo hicimos nosotros con gestiones opositoras. Esa es una forma de llevar tranquilidad a la gente".

Elecciones

El 10 de septiembre es una fecha muy importante en al provincia, "se define qué queremos para el futuro", destacó la entrevistada al aire en Cadena OH!. Al oficialismo provincial no le fue bien en las PASO por lo que apuesta a redoblar los esfuerzos para llegar.

"Nuestra fórmula es Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, que se paran sobre todo lo hecho, Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito, Caminos de la Ruralidad, las grandes inversiones en gasoductos y acueductos. Hace 40 años que en la provincia no se licitaban estas obras, y nosotros estamos realizando 4", apuntó.

"Marcelo Lewandowski y Silvina Frana se paran sobre todo lo hecho"

"Son obras que trascienden una gestión, pero es necesario que la provincia lo haga. Omar Perotti tiene una visión estratégica para potenciar a la provincia de Santa Fe. A su vez, la impronta de esta lista es no obturar el tratamiento legislativo de temas fundamentales de la provincia, como nos pasó a nosotros durante tres años y medio", dijo con dureza.

Saqueos e inseguridad

Ante los hechos delictivos que se sucedieron en distintas provincias, Arena llevó tranquilidad y afirmó que "tenemos que ser responsables en la comunicación. Incluso con todas las personas que buscan desestabilizar apelando a la memoria de situaciones muy complejas que vivieron en Argentina. No es que ahora no sea complejo, el ministro de Economía Sergio Massa está negociando la deuda con el FMI que irresponsablemente tomó el gobierno anterior de Mauricio Macri. La devaluación y la inflación son coletazos, y hay consecuencias".

"Pero es diferente al 2001 o a 1989, donde prácticamente no había presencia del Estado. Nosotros reforzamos los mecanismos de asistencia a las poblaciones más vulnerables, un Estado presente con todas las organizaciones sociales, que hacen un trabajo muy importante", destacó.

"En la provincia vimos situaciones de robos, pero estamos teniendo resultados con el trabajo conjunto del ministerio de Seguridad y el poder Judicial. Eso no es algo nuevo, siempre se aplican protocolos de seguridad para comerciantes. No hay información de que pasen otras cuestiones, las elecciones se ganan con debates y propuestas, no llevando intranquilidad", expresó por último.

Escuchar también audio completo: