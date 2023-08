Ley de Alquileres: "Ningún salario aumenta cada cuatro meses", reclamaron inquilinos

La votación parcial de la modificación de la Ley de Alquileres N° 27551 que se dio en la Cámara de Diputados el día de ayer, generó numerosas repercusiones políticas y económicas. Los cambios se centran en los plazos de los contratos y en la actualización de los montos, que serán fijados entre las partes.

"Primero aclarar que la ley continúa en plena vigencia, lo de ayer fue media sanción y pasó al Senado. Los sectores que alquilamos avanzamos de un contrato de 2 años a 3 años y que los ajustes interanuales de la ley siempre está por debajo de la inflación, de ahí un poco la situación que fueron a modificar", comentó Emanuel Canelli de la Asociación Inquilinos de Rosario.

"Entendieron que si la mano del mercado reacomoda toda esta situación iba a poder alcanzar para mejorar la oferta. Hace un año atrás nosotros llevamos los números, establecimos la situación. El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, planteaba beneficios fiscales para propietarios que volcaran sus propiedades en alquiler. Desestimaron esto y avanzaron con este proyecto que establece contratos de dos años, pasar a ajustes de cuatro meses y liberar a las partes que establezcan un índice, que sabemos que iran al de la inflación", remarcó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

"El problema no es la ley o el ordenamiento legal sobre los alquileres. El tema es la situación económica. Si uno compara el antes con el ahora, tiene que tener en cuenta la inflación. Habiendo hecho números, con esta ley al finalizar el contrato de alquiler por año, los inquilinos pagan dos alquileres menos que con la ley anterior. Si uno toma los números totales, parece disonante porque antes era un aumento del 30 y ahora del 100, pero la inflación también creció", detalló.

Así, la fórmula actual en la que está comprendido el índice "era la manera más justa", la inflación y los salarios, en partes iguales.

"De aprobarse esto sería una situación muy difícil, no hay ningún salario que aumente cada cuatro meses de acorde a la inflación. No se entiende bien qué realidad analizan quienes votaron a favor de estas modificaciones. Hay muchos inquilinos que habrán votado a esas fuerzas políticas. Vamos a ir al Senado, vamos a dar la discusión y veremos qué sucede. Los tiempos parlamentarios no tienen mucha agilidad ahora", dijo por último.

Escuchar también audio completo: