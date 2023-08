¿Cómo está Jorge Lanata tras ser internado en Fundación Favaloro?

Jorge Lanata fue internado en la Fundación Favaloro por una infección urinaria y generó preocupación. Tras darse a conocer la noticia, Ángel de Brito contó cómo se encuentra el conductor de PPT, Periodismo Para Todos (El Trece).

El jueves 24 de agosto en LAM (América TV), Ángel de Brito detalló: "Jorge Lanata se descompensó el día que Marina Calabró dio la información del romance de Javier Milei y Fátima Florez (en Lanata sin Filtro - Radio Mitre). Él hace el programa desde su casa y salió del aire. Se empezó a sentir mal y antes de desmayarse decidió salir".

"Él es trasplantado y diabético, tiene varios problemas de salud, y está teniendo en este momento problemas para estabilizar la glucosa. Sigue internado, no le dieron el alta todavía. No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore. Está bien, pero está en la Favaloro internado, acompañado por su esposa", agregó.

"En principio es una infección urinaria, está controlado, pero los medicamentos tienen que hacer efecto, más el tema del azúcar. Hay que estabilizarlo para que pueda volver a trabajar", concluyó Ángel.

Qué le pasó a Jorge Lanata

El jueves por la tarde, el periodista Diego Esteves contó como último momento en A la Tarde (América TV) la noticia sobre la salud de Jorge Lanata: "Preocupación por la salud de Jorge Lanata. Se ausentó de su programa de radio, Lanata sin Filtro, y la información referida a su salud es que estaría cursando una infección urinaria y que le habrían dado antibióticos".

"Es muy probable que el domingo no esté en su programa (PPT, Periodismo para Todos). Recordemos que estamos hablando de una persona trasplantada, tuvo un trasplante cruzado hace unos años, y permanentemente sufre de complicaciones en su salud. En este momento está haciendo reposo", sumó el comunicador, en referencia al trasplante de riñón que le hicieron en 2015.

Fuente: Exitoina