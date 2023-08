Pullaro y Michlig en el departamento San Cristóbal: "Queremos mejorar nuestra elección"

El senador Felipe Michlig y el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, recorrieron juntos distintas localidades del departamento San Cristóbal, en el marco de la campaña electoral de cara a las generales de septiembre.

"Seguimos en la gestion pública, estamos en una recorrida con nuestro candidato Maxi Pullaro. Estuvo en Rafaela, Sunchales, ahora en Villa Trinidad, luego en Ceres, Tostado, Huanqueros y después en San Cristóbal. Es cómo entendemos la gestión, tenemos que estar en el territorio y en contacto con la gente, para poder dar respuestas", apuntó Michlig.

"Venimos trabajando desde hace cuatro años. Se hizo mucho y después del excelente resultado que tuvimos en las PASO provinciales, hay mucha expectativa y un mayor apoyo por parte de la gente y de los vecinos. De todas formas, seguimos con los pies sobre la tierra, muy cautos y responsables. Si nos toca gobernar a partir del 10 de diciembre, queremos hacerlo de la mejor manera", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Estamos trabajando para profundizar los números de cara al 10 de septiembre. Hay una muy buena receptividad y respuesta de cara a la gente. Queremos seguir con esta metodología de contacto permanente y tener la mayor visibilidad".

Proyecciones provinciales

Respecto a la actualidad de la provincia, el entrevistado afirmó que uno de los temas más pedidos es el de mejorar el sistema de salud.

"Hubo un retroceso en materia de salud en la provincia. Esto significó que mucha gente no tenga la cobertura suficiente. Recién me pedían en el hospital recursos de la Cámara para poder arreglar la ambulancia. Esta cuestión no tendría que recaer en el senador o la comuna, la responsabilidad es de la provincia".

"Estas son las cosas que no pueden ocurrir, no hay planificación de políticas públicas, no se utilizan bien los recursos. No puede ocurrir en una provincia tan potente como Santa Fe".

Por último, respecto a la Cámara Alta, afirmó que tienen "expectativas de poder tener un mayor número de senadores, hoy somos 7. No quiero decir números, pero hay departamentos donde hoy estamos mucho más competitivos, más parejos".

