René Araoz: "Querer nuestra música significa querer a los demás"

René Araoz, productor, compositor, cantante, poeta, músico y bailarín argentino, realizó un recorrido por su carrera y afirmó que es necesario "querer nuestra música y costumbres" para reivindicar a la cultura nacional.

"Hay que valorar todo esto, defender lo que tenemos, no depender de otras cosas. Hemos perdido la educación y la cultura, tenemos que querer a nuestra música que eso significa querer a los demás", remarcó en diálogo con Cadena OH!

El entrevistado nació en Bandera, Santiago del Estero, al límite con Santa Fe. Lo anotaron en Los Juríes porque ahí trabajaba su abuelo y luego se trasladó a Añatuya, donde realizó el primario.

"Allí salí campeón del malambo, a los 10 años. Nos enseñaban todo baile y música en la escuela, se valoraba mucho. Nos decían que teníamos que amar lo que teníamos. Argentina es muy grande tiene distintos ritmos", destacó.

Su papá era tucumano pero tenía a su familia en Santa Fe. Trabajador del ferrocarril, pidió el traslado a la provincia y se instalaron en territorio del litoral.

"En mi familia hay mucha mixtura. No faltábamos a las peñas. La música siempre estaba, estudié guitarra y amaba al canto. Después en las peñas, me invitaron a Cosquín y otros festivales. Me contrató una empresa en la que hacíamos varios shows, y recorrí países como intérprete. También realicé grabaciones diversas", explicó.

En su larga trayectoria como músico, integró como cantante, los siguientes Grupos Folklóricos: Los Changos de Añatuya; Los Cantores del Valle; Los Huarpes; Las Voces de Salamanca. Tambíén se desempeñó también como bailarín de Folklore Argentino en los siguientes grupos de Danzas; en la Compañía Argentina de Danzas del Profesor Evaristo Mosqueda; Compañía Argentina de Danzas del Profesor Alcides Hugo Ifrán.

Fue Director de la Delegación folklórica de Canto y Baile al Festival de Cosquín 1993; Director de la Delegación folklórica de Canto y baile al Festival de Cosquín 2001. Ganó gran cantidad de premios y tiene muchos discos editados.

"A futuro, el proyecto más importante es presentar este libro, llevarlo a todos los escenarios del país", informó. Se trata de la producción "Manuel... el legado", que narra la vida de Belgrano y su trayectoria. "Nuestra gente tiene que conocer quién fue Belgrano", replicó.

La presentación cuenta con canto, música y danza, el espectáculo teatraliza los momentos de la vida del General Manuel Belgrano, sus batallas y sus ideas. Aspira a mostrar a Belgrano como “un intelectual lleno de convicciones patrióticas, un trabajador preocupado por la educación de sus habitantes, con un desinterés hacia lo personal que lo llevó a donar sueldos y premios y morir en la pobreza”.

Escuchar también audio completo: