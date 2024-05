Protestas en Córdoba por la llegada de Javier Milei y represión de la Gendarmería

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central Trabajadores Argentina (CTA) protestan en las cercanías del Aeropuerto de Córdoba en el marco de la llegada de Javier Milei, quien visitará la provincia para celebrar el Día de la Patria junto al gobernador Martín Llaryora. El secretario general de la organización sindical, Rodolfo Aguiar, ya lo había confirmado y aseguró que realizarían un bloque sobre los accesos: "Presidente, los gobernadores le fallaron pero quédese tranquilo que nosotros sí vamos a ir". "A Milei se le frustró la firma del pacto, pero ni siquiera debería poder hacer un acto con tranquilidad. El Presidente debe saber que no es bienvenido en ninguna provincia. Con sus políticas, las está destruyendo a todas", agregó. Manifestantes de ATE llevan adelante la protesta en la entrada del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, sobre la Ruta Provincial E53, mientras que paralelamente se desarrollarán otros reclamos en distintos puntos de la ciudad. Aguiar, por su parte, repudió nuevamente los despidos en el Estado. “Esta gestión nos despide, destruye nuestros salarios, cierra los organismos en los que trabajamos y privatiza las empresas del Estado. ¿En serio hay alguien que cree que al Presidente lo tenemos que felicitar? A este Gobierno lo tenemos que confrontar”, señaló. Indicó que “no hay acto del que participe el Presidente en el que no se refiera a los estatales” y apuntó: “Ahora en el Luna Park dijo que los problemas surgen porque el Estado es maldito. En realidad, maldito es un Gobierno que no le da remedios a los enfermos y comida a los pobres”, informó Ámbito.