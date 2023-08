Russo tras la dura derrota de Central: "Me hago cargo, soy el responsable"

Este lunes, Rosario Central tuvo una dura derrota por 3 a 0 frente a Banfield en el estadio Florencia Solá por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2023.

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa luego del encuentro y reconoció: "Me hago cargo, soy el responsable. Cometimos varios errores que no debemos cometer".

"Me siento frustrado porque no logramos de visitante lo que necesitamos. Las lesiones de algunos jugadores no ayudaron y, además, tenemos chicos muy jóvenes" añadió.

Respecto al nivel del equipo, el técnico analizó: "Arrancamos mal y dudamos mucho. Después nos levantamos, pero el penal es decisivo. Entramos en un terreno donde no produjimos muchas situaciones de gol".

“La irregularidad es parte del juego, la mayoría de los equipos tienen desniveles con picos bajos y altos. En realidad, me preocupa más la forma en la que nos afectó el penal, debemos aprender a superar la adversidad " remarcó.

Por último, cerró mirando hacia adelante con un enfoque más positivo: "Hay mucho material y en algunos casos debemos ayudarlos a levantar el nivel".