Carmen Barbieri opinó sobre el romance de Fátima Florez y Javier Milei: “¿No le resta?”

Carmen Barbieri se metió de lleno en el romance, que mezcla las aguas del espectáculo con la política, entre Fátima Florez y Javier Milei. La conductora reflexionó sobre la relación que tiene la pareja del momento y expresó su preocupación por el futuro de la imitadora.

“¿Qué pasará con Fátima Florez que está enamoradísima de Milei? Yo digo, ¿le jugará en contra a su carrera?”, se preguntó, en Mañanísima con Esther Goris como invitada.

Leer también: Fátima Florez habló por primera vez de su relación con Javier Milei: “Nos sorprende la química que tenemos”

La actriz, que salió con Alberto Rodríguez Saá, se diferenció de su caso y la conductora se mostró reflexiva. “Nosotros somos populares. No somos estrellas como Mirtha ni Susana. Somos gente popular. El pueblo te eligió a vos, paga una entrada y quiere ver a Esther Goris”, ejemplificó la animadora.

“Yo no sé si una relación, y no digo que no lo haga, pero si uno se enamora de un político, ¿nos resta?”, señaló, sobre el flechazo de la reconocida comediante con el economista, relación que podría convertirla a ella en primera dama.

Sin embargo, Carmen bancó la postura de Fátima. “Lo va a manejar muy bien Fátima. Ella sabe, es muy inteligente”, sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine