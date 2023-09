Sonia Martorano: “Me parece una exageración decir que hay un rebrote de Covid”

La ministra de Salud, Sonia Martorano, habló sobre el aumento de casos de COVID y la falta de insumos en algunos efectores públicos de la Provincia de Santa Fe.

Consultada por el piso de Cadena Oh! sobre si había un rebrote de casos o no, la ministra dijo: “Me parece una exageración decir que hay un rebrote de Covid”.

Y agregó: “COVID es un virus que está entre nosotros, vino a quedarse. Por lo tanto, mantenemos una circulación constante bajita. Por momentos es un poco más alta. Pero aclaremos, hoy no es lo que ocurrió en 2020. La población ya estuvo en contacto con Covid, la población está vacunada. Entonces está transcurriendo como una enfermedad estacional más, como es la influenza, por ejemplo”.

Si bien no es para alarmarse, Martorano confirmó: “se está hablando de subas de casos y es cierto. En julio hubo 83 casos y este mes, 138. Subieron, pero desde una base no tan alta. De cualquier manera, sabemos que el número es un poco superior, porque lo que uno hoy está hisopando es en general a pacientes internados, a pacientes de alto riesgo. Pero tenemos otros casos que estarán en forma ambulatoria, seguramente del tipo respiratorio o gripal, que pueden ser Covid”.

Además afirmó: “Hay casos graves, hay uno en el Cullen, otro en el Provincial de Rosario y dos en el sector privado. Todos ellos tienen factores de riesgo, el refuerzo no se había dado”. Pero que en julio y en agosto, “No se registraron casos de muertes”.

Ante este panorama, la responsable del área de salud de la Provincia recomendó: “Si sos mayor de 50 años, fíjate cuándo te pusiste la última dosis y a los 6 meses te toca un refuerzo. Si tenes un factor de riesgo, lo mismo. Y si no sos mayor de 50 años y no tienes factores de riesgos, de la última dosis, a un año te toca el refuerzo. Con esto evitamos las formas graves”.

Y para concluir con el tema Covid, cerró: “No debemos asustarnos, sino ocuparnos de ponernos los refuerzos”.

Faltantes de insumos médicos

“Insumos médicos estamos teniendo, tanto en materiales descartables como en medicamentos. No hay problemas. Lo que está ocurriendo sí es que con la devaluación, con la situación macroeconómica y el aumento de precios, hemos tenido alguna inconveniencia en alguna licitación. Pero todo se fue solucionando y hay un buen acuerdo con las droguerías. Así que no está faltando. Sí hubo en alguna prótesis, en algún set de tornillos, algún pequeño retraso que generó reprogramación. Pero ahora está todo normalizado”, explicó.

Por otro lado, la Ministra negó faltantes de materiales para tratar a las personas diabéticas. “Insulinas hay, no me acuerdo si ‘la corriente’, pero se había reemplazado por otra. Pilas reactivas que no habían ingresado, pero hubo una compra directa a través de los Hospitales. En general hay todo”.

Escucha la entrevista acá.