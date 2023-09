"La perspectiva de género insiste con respuestas punitivas", reflexionó Jaquelina Balangione

La ex Defensora General de la provincia de Santa Fe y actual candidata a diputada por Juntos Avancemos, Jaquelina Balangione, se refirió al problemas de las denuncias y falsas denuncias por casos de violencia de género en la provincia.

En los estudios de Sin Mordaza Tv, la entrevistada reflexionó y afirmó que su mirada es "a favor de la perspectiva de género, hay que creerle a la víctima y no victimizarla, pero permitir la defensa de la otra parte".

Con respecto a cómo se está aplicando la perspectiva de género, remarcó "tengo una crítica objetiva muy clara que me brindó la experiencia. Creo que se está echando mano a una respuesta punitiva a todos los casos, cuando no todos necesitan un enfoque penal. Muchas veces son situaciones de violencia de género que se debe trabajar en el campo civil, con tratamiento psicológicos y no la cárcel".

Así, "en los pabellones de ofensores sexuales, donde están mezclado los casos de violencia de género, hay un 50 por ciento de prisión preventiva. Esto genera una bomba atómica en la familia y en ese varón que se ve acusado".

Caso Mingarini

En relación al caso que terminó con la expulsión del juez Rodolfo Mingarini, Balangione rechazó la decisión y destacó que "al ser echado por una sentencia, abrió una puerta muy peligrosa".

"Creo que se lo debería haber sancionado pero de otra forma, porque esto genera mucho temor. Un trabajo de los fiscales que con este tema van a la carga siempre con la respuesta penal. Soy consciente de que estamos en un sociedad con una cultura que afecta a hombres y mujeres también. La cultura patriarcal afecta a ambas partes", insistió.

"Como operador judicial hay que partir de creer a la víctima, no hay que victimizarlas, pero permitir la defensa del acusado. Hay una tensión entre derecho penal y la cuestión de género, los fiscales tienen la obligación de trabajar con objetividad".