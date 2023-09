Entraron a robar al Concejo Municipal de Santo Tomé

El Concejo Municipal de Santo Tomé fue blanco de un robo durante el fin de semana. El hecho fue descubierto este lunes cuando el primer personal administrativo ingresó a las instalaciones y se encontró con un escenario de desorden y caos en el lugar.

Se cree que los delincuentes accedieron al edificio por la terraza donde rompieron un ventiluz. Caber señalar que en las cercanías hay instalados unos andamios utilizados para trabajos de pintura en el edificio de la Municipalidad, lo que habría proporcionado una vía de acceso ideal.

Una vez dentro, los intrusos no dudaron en dirigirse a la oficina de la Presidencia del Concejo desde donde se llevaron una notebook, herramientas, un disco duro y electrodomésticos. Los malvivientes quisieron sustraer también un televisor aunque no tuvieron éxito. La notebook, en particular, era de suma importancia, ya que en ella se almacenaban los proyectos, actas y cuestiones de secretaría del concejo, elementos fundamentales para el funcionamiento administrativo del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, la Agencia de Investigación Criminal se movilizó para tomar huellas y recopilar pruebas que pudieran llevar al esclarecimiento del caso. La presidenta del Concejo Municipal, Natalia Angulo, expresó su preocupación ante este incidente, que pone de manifiesto la ola de inseguridad que afecta a toda la comunidad. Además, enfatizó la necesidad de contar con un servicio eficiente de cámaras de seguridad y estrategias de prevención, no solo para la institución, sino para todos los residentes de Santo Tomé.