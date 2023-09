Perotti duro con la oposición por “mentir” sobre Seguridad

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, desmintió los dichos del candidato a la Casa Gris, Maximiliano Pullaro, quien aseguró que en la capital provincial solo existen unos 30 móviles policiales para patrullar la ciudad. Perotti aseveró que la oposición “tiene algunos conceptos que, aunque sean mentira, los repite siempre”, algo que “le hace muy mal a la política”.

Durante la primera parte del debate de candidatos a gobernador del día domingo, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, afirmó que, en la ciudad de Santa Fe, circulan solo “30 patrulleros” para brindar seguridad.

Rápidamente, tanto el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, como el de Seguridad, Claudio Brilloni, contradijeron al legislador. Lo mismo hizo el gobernador, quien sostuvo que “no se puede mentir con un tema de alta sensibilidad” y aclaró que, mientras la ciudad de Santa Fe posee más de 100 patrulleros activos, Rosario supera los 200.

“La oposición tiene algunos conceptos que, aunque sean mentira, los repite siempre. No es verdad que Santa Fe tenga 30 patrulleros. Hoy se invirtió en seguridad tecnológica para Santa Fe y Rosario unos 34 millones de dólares. No se puede mentir con un tema de alta sensibilidad. La ciudad de Santa Fe tiene unos 100 patrulleros y Rosario 200, pero, además, prestamos patrulleros a las Fuerzas Federales para que tengan una mayor instancia de patrullaje. Pueden hacernos críticas de Seguridad, pero no mentir en el equipamiento o sub ejecución del presupuesto. Un 95% del presupuesto mínimo se utilizó. De esos tres mil millones que quisieron vender como que nos daban, tuvimos que sacarlo de otro lado para ponerlo ahí. Cuando se busca una mentira y se la repite es una estrategia de comunicación nefasta. Eso le hace muy mal a la política”.

Perotti admitió que, si bien los números en materia de inseguridad son malos, “nadie en Santa Fe puede hablar que tuvo buenos números”, principalmente, por tratarse de un flagelo estructural que lleva años en la provincia: “Nosotros pusimos el tema sobre la mesa y cortamos el vínculo con el delito. Soy el gobernador que más ha dado de baja a policías porque se apartaron del cumplimiento de la ley. Tuvimos el mayor nivel de allanamientos, de operativos y detenciones, el mayor secuestro de armas que se haya dado, por lo que nadie mira para otro lado”, aseguró.

Por otro lado, el mandatario provincial indicó que se revirtió la situación con la que “nos tocó arrancar, de comisarías que se cerraban porque no había gente. Teníamos menos policías porque se iban más de los que se convocaban para incorporarse a la fuerza. Se arrancó sin vehículos y sin chalecos. A mí me encantaría arrancar con la policía que voy a entregar”, agregó.

Ver también la nota completa: