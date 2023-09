Perotti: "Este pijotero juntó los dólares para pagar la deuda del Socialismo"

A pocos meses para el final de su mandato al mando de la Gobernación de Santa Fe, Omar Perotti hizo un repaso por los principales aciertos y trabas con las que se encontró en la gestión, haciendo foco en las obras que "se realizaron en las 365 localidades de la provincia", aún teniendo una enorme deuda que dejó "la gestión anterior, por 500 millones de dólares".

En ese marco, y a tres días de la elección general, el mandatario y candidato a diputado provincial planteó, en diálogo exclusivo con Carlos Delicia y Darío Gómez en Sin Mordaza TV, que "la política vieja decía que aquello que no se ve no se hace, lo que se entierra tampoco hay que hacerlo, porque la gente no lo ve y lo que no podés inaugurar en tu período, tampoco se hace. Yo hice campaña para gobernador en 2015, Santa Fe y Rosario me pedían agua potable y gas. En 2019 me siguieron pidiendo agua potable y gas. ¿Qué pasó en el medio, nadie escuchó? No, nadie se arremangó porque son obras que cuestan mucha plata, no se terminan en tu mandato y la gente no las ve”.

Sobre las críticas de la oposición a su gestión, Perotti recordó: "Nosotros arrancamos sin poder pagar los sueldos y los aguinaldos en tiempo y forma. Fuimos pagando en partes, fuimos acomodando la fecha. No hay trabajador que no se acuerde de eso. Y fuimos regularizando, y cuando regularizamos, en tiempo y forma, se cumplió siempre, con los trabajadores, con los jubilados, con la obra pública, con los proveedores".

"No nos dejaron toda la caja llena, y no hubiese pretendido eso, pero con que hubiésemos estado al día hubiese sido bien. Pero, además, ¿qué hay en el medio? El gobierno anterior se endeudó en 500 millones de dólares. ¿Recuerdan?", describió el mandatario, y agregó: "De esos 500 millones de dólares, el gobierno anterior no pagó nada. Nosotros tuvimos que ir juntando. Este pijotero, este Piamontés, tuvo que ir juntando moneda por moneda, para llegar a 250 millones de dólares. Sin nosotros Rosario no podría haber arrancado, porque le dieron un préstamo que no podía volver nunca, Pablo Javkin ni podría haber arrancado si nosotros no sosteníamos ese acompañamiento inicial".

"Lo juntamos nosotros en nuestra gestión, cuidando, recaudando, haciendo las cosas de la manera más austera posible, reduciendo el gasto político enormemente", refirió el Gobernador respecto a los dos bonos, por 250 millones de dólares cada uno, que emitiera la gestión de Miguel Lifschitz en el mercado neoyorquino.

Finalmente, el titular de la Casa Gris sentenció: "Yo tiemblo si esta gente tiene que administrar esta provincia. Porque la va a volver a llevar a la situación anterior, porque es como que 'dale que va'. Hay que ser más serios en la administración, porque sino no podemos avanzar".

