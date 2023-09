Bonfatti: "Fue una elección extraordinaria, el peronismo deberá hacer un análisis propio"

Tras las elecciones generales, donde el frente Unidos para Cambiar Santa Fe logró una holgada victoria en toda la provincia de la mano de Maximiliano Pullaro, el ex gobernador, Antonio Bonfatti, dio su opinión sobre la nueva etapa que se abrió en la provincia. El nuevo Diputado provincial, señaló: se viene por delante “la posibilidad de hacer transformaciones y cambios que en verdad en tanto tiempo no pudimos lograr”.

Al aire de Cadena Oh!, Bonfatti se mostró contento por su diputación. Por otro lado, aseguró: “Como venían las cosas para mí, en lo personal, daba por descontado el triunfo de Maxi Pullaro”. Sin embargo, el socialista se sorprendió con la performance de Unidos en Senadores. “Nunca pensé seis Senadores más, tres o cuatro tal vez. La verdad que fue una elección extraordinaria”, expresó.

Y agregó: “Ganamos en muchas ciudades que están gobernadas por el peronismo hace mucho tiempo. Me refiero en particular a Rafaela, Casilda, Gálvez, Esperanza. Son lugares con importantísimos triunfos del frente Unidos. Certifica la lectura que habíamos hecho oportunamente, en cuanto a la necesidad de un cambio”.

Por otro lado, dejó un mensaje para el oficialismo provincial. “Es por todo lo que ha hecho Perotti para destruir tantas cosas que habíamos logrado en la provincia de Santa Fe. Deberán hacer un análisis dentro de su propio partido”, sentenció.

Una nueva etapa

Consultado por el futuro de la provincia, debido a que Unidos no sólo ha colocado a Maxi Pullaro en la gobernación provincial, sino que tendrá mayoría legislativa en ambas cámaras, y adicionalmente, las principales ciudades de la provincia alineadas al ejecutivo, destacó que se viene “la posibilidad de hacer transformaciones y cambios que en verdad en tanto tiempo no pudimos lograr. Las leyes trascendentes como la ley de salud, de educación, la ley de tierras, todo el tema del abordaje de seguridad que tanto nos preocupa. La posibilidad de la reforma de la Constitución, por la cual hemos bregado tanto en los tres gobiernos del Frente Progresista. Se pueden dar muchísimas cosas. Este es el trabajo que se viene por delante”.

Interpelado si Unidos tenía los números necesarios para tratar una posible reforma de la Constitución, aclaró: “Ya hay dos tercios en la Cámara de Senadores. En la de Diputados hay 28, faltan algunos para los dos tercios. Pero yo creo que se va a poder lograr”.

Panorama nacional

Respecto a las elecciones generales de octubre, manifestó: “Lo que es seguro es que Milei no, no le convendría al país ni a la democracia, fundamentalmente. Lo otro ya lo hemos probado; vos sabés que nosotros no participamos de esos dos espacios. En Santa Fe hemos construido una alternativa santafesina que es la base del Frente Progresista con el agregado de otros partidos”.

