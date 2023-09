Newell's y Unión abrirán la jornada del sábado en el Coloso del Parque

Este sábado a partir de las 15:00hs, Newell's y Unión jugarán en el estadio Marcelo Bielsa por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El árbitro del encuentro será Ariel Penel.

Debido a las características de ambos equipos, se espera un partido con mucha intensidad en la mitad de la cancha. Tanto Gabriel Heinze como Cristian González imprimen en sus conjuntos la voluntad para recuperar la pelota rápidamente e intentar dominar el encuentro, así que se verá quién jugará mejor las cartas para apoderarse del juego.

En cuanto a los once que saldrán a la cancha, ambos técnicos tienen una baja sensible. Por un lado, el Gringo no podrá contar con Ian Glavinovich, quien no se recuperó de su lesión muscular. En principio, Facundo Mansilla sería el apuntado para reemplazarlo.

En cambio, el que retornará a la titularidad es Cristian Ferreira luego de cumplir la fecha de suspensión y suplantará a Guillermo Balzi. Además, el técnico citó por primera vez a Guillermo May.

A disposición del Gringo ⚽️ 📋 La nómina de futbolistas concentrados para el encuentro de este sábado. pic.twitter.com/obbd4w58ND — Newell’s Old Boys (@Newells) September 15, 2023

Por otro lado, el Kily no tendrá a disposición a Enzo Roldán, quien sufrió una dolencia en su rodilla derecha. En principio, Tiago Banega le gana la pulseada a Patricio Tanda y pica en punta para ocupar el lugar del ex Boca en la mitad de la cancha. Esta sería la única modificación con respecto al equipo que viene siendo titular en los últimos partidos.

Probables formaciones

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Joaquín Mosqueira, Tiago Banega, Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Historial

Jugaron 68 veces

Newell's ganó 27

Unión triunfó en 20

Empataron 21 veces

DATO: La Lepra mantiene un invicto como local de nueve partidos frente al Tate con un récord de 5 victorias y 4 empates. El último triunfo de Unión en el Coloso fue el 14 de septiembre de 2002 por la fecha 8 del Torneo Apertura. Aquel día, los dirigidos por Frank Darío Kudelka ganaron 1 a 0 con gol de Martín Perezlindo a los 89 minutos.

Último partido entre ambos