El senador Armando Traferri renunció a sus fueros y pidió declarar en la Justicia

El senador Armando Traferri ingresó este jueves en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe un nota solicitando al Cuerpo que le dé autorización para poder presentarse a declarar y demostrar su inocencia ante la Justicia la falsedad de las acusaciones en su contra en el marco de la denominada causa de juego clandestino.

“Hace casi tres años que sufro una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue y es uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial: funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que ellos querían o dictaminaban. Y en mi caso particular, para desprestigiarme a través de operaciones en medios de comunicación. Me dedicaron muchísimos artículos periodísticos, horas de radio y televisión. Pero no les sirvió de nada. La opinión pública le ganó a la opinión publicada”, dijo Traferri en un duro discurso que brindó en el recinto. Allí también recordó que en los últimos años presentó “pruebas de las numerosas irregularidades cometidas por los fiscales en el marco de ese proceso”.

El senador sanlorencino explicó: “Luego, con el estallido en la provincia de lo que se conoce como causa de Espionaje Ilegal pude finalmente empezar a atar cabos y comprender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones en mi contra. De hecho, el fiscal que lleva causa del Espionaje confirmó mi condición de víctima, por lo que pude acceder a la gran cantidad de evidencia que demuestra el sistema de inteligencia ilegal montado en nuestra provincia, algo inédito en democracia y que debería llamarnos a todos a una profunda reflexión respecto del futuro institucional de Santa Fe”.

En este contexto, el senador aseguró que “ahora, con las elecciones ya culminadas, entiendo que es el momento de pedirles a ustedes senadores, mis pares, que me liberen de mis fueros de proceso y me permitan presentarme en la Justicia, no sólo para demostrar mi inocencia, sino también para poner en evidencia a aquellos que deberían habernos estado cuidando y, en cambio, estaban destinando su tiempo, recursos humanos y hasta dinero de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para espiar a dirigentes políticos, a armar causas y carpetazos para disciplinar”.

“De la evidencia recogida, surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Este verdadero grupo de tareas me tenía entre sus objetivos. Pero también a otros dirigentes. Incluso el hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, era uno de los blancos de esta asociación, según se desprende de las pruebas”, advirtió

Acusaciones contra el fiscal Edery

La reacción del legislador se dio luego de conocerse las acusaciones contra el Fiscal Matías Edery. Hoy, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura convocó al auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, para que informe sobre el procedimiento administrativo que se abrió con el integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, investigado por la posible comisión de delitos de acción pública.

Así, Traferri anunció que renunciará a sus fueros y que iniciará acciones legales contra el funcionario. Eddery es uno de los acusadores a Traferri. El restante es el fiscal a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, Luis Schiappa Pietra.