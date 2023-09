Maxi Guidici intentó suicidarse: “La estoy pasando mal”

En las últimas horas, la alarma sobre la salud de Maxi Guidici se encendió con la información de que el exparticipante de Gran Hermano 2022 habría intentado quitarse la vida consumiendo gran cantidad de pastillas.

Preocupados por la versión, en Mañanísima se pusieron en contacto con el ex GH, quien dio detalles de su malestar emocional, psicológico y físico.

“Gracias, la estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida”, dijo Maxi, en el mensaje que le respondió a la productora de Carmen Barbieri.

Minutos previos, Pampito contó: “Quiero ser muy cuidadoso con cómo se da esta información. Lo internaron, está con cuidados especiales, policiales. Ay, no sé cómo decir esto. Pero habría tomado medicamentos de más”.

Con el preocupante anticipo de Pampito, Estefi Berardi compartió un breve informe que le llegó en vivo, sobre el episodio de Maxi, en el que la policía tomó parte.

Estefi Berardi: -Tengo algo exclusivo porque es directamente desde la comisaría. El tema ya está en la policía. Y me dicen: “Personal de la comisaría 1B es desplazado a Perón al 1600 por un masculino, que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado a su encuentro con ambulancia del SAME que asiste y deriva al hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici, ex Gran Hermano 2022″.

Carmen Barbieri: -Es un intento de suicidio, ¿no lo dice ahí?

Estefi: -Sí, me da... Sí, está en la policía. Por ingesta de pastillas.

Carmen: -Vos no lo estás inventando. Leelo. Es intento de suicidio.

Estefi: -Sí, el diagnóstico sería ese.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)

Fuente: Ciudad Magazine