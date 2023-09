Kily González, enojado con el rendimiento del equipo: "Se debe estar a la altura y defender el escudo de Unión"

Este lunes, Unión perdió 1 a 0 frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Nicolás Servetto a los 63'ST marcó el único tanto del partido.

En general, el Tatengue no tuvo una buena tarde en Vicente López y Cristian González se mostró enfadado en conferencia de prensa: "No estuvimos como teníamos que estar y eso no me gusta. Recién hablamos y ya mañana lo haremos más profundo para que nos demos cuenta lo que nos estamos jugando".

"Más allá de que no veníamos ganando, el equipo mostraba un montón de cosas y hoy no lo hicimos. Hoy hicimos un mal partido desde el lado que lo mires. Estoy muy enojado por el partido. Se debe estar a la altura y defender el escudo de Unión. Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo" añadió.

Teniendo en cuenta que se viene el clásico, el Kily admitió: "Ahora contra Colón tenemos una gran chance de revertir la situación. Sabemos que es un partido muy particular en la ciudad. Seguro vamos a estar a la altura. Estoy seguro de eso".

"Tenemos la posibilidad que el próximo rival recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Los clásicos son lindos y más en su cancha. Si no motiva eso no sé qué lo hará" agregó.

Por último, reflexionó: "No tocamos fondo, sí jugamos mal. Esto es una lucha con muchos equipos y el que mejor esté preparado es el que saldrá más rápido. Recibimos un golpe muy duro en un momento inesperado y debemos aprender. No hay excusas".